”Söndrar och härskar för att få upp priset”

C More betalade tre miljarder för rätten att sända SHL.

Det är i Dagens Industri som TV4-profilen Olof Lundh tar upp problematiken med de skenande priserna på sporträttigheter i tv. Bakgrunden är att C More, som ägs av Lundhs egen arbetsgivare Bonnier, nyligen förlängt sändningsrättigheterna för såväl SHL som hockeyallsvenskan och Bonnier dessutom köpt tillbaka fotbollslandskamperna till TV4 från Kanal 5.

”Kommer aldrig kommentera”

Enligt Lundhs uppgifter betalade TV4 och C More mer än en halv miljard per år för rätten att sända SHL. Det gör sexårsavtalet värt mer än tre miljarder kronor, i så fall det största avtalet i sitt slag någonsin i Norden.

– Vi har aldrig och kommer aldrig kommentera några former av ekonomiska nivåer i de avtal vi gör, säger SHL:s vd Jörgen Lindgren till Sportbladet.

Utöver det ska Bonnier, enligt internationell branschpress, ha betalat ytterligare 150 miljoner kronor per år för fotbollslandskamperna. Investeringar som ger attraktiva rättigheter men också sätter ytterligare press på mediaföretaget att sälja reklam och abonnemang.

”Lätt att klaga på oss”

”Naturligtvis är det lätt att klaga på oss tv-bolag för att abonnemangen är dyra men man får inte glömma att det är ligor och förbund som driver på prisutvecklingen. Alla från Uefa, Fifa och IOK ned till SHL har agenter vars uppgift är att söndra och härska för att få upp priserna. Antingen betalar tittarna det, eller så blir det tv-bolagens ägare som står med kostnaden”, skriver Lundh i Dagens Industri.

En beskrivning SHL:s vd Jörgen Lindgren inte känner igen sig i.

– Det förstår jag inte. Dels har vi egen personal men också olika samarbeten för att skapa oss en helhetsbild av hur marknaden ser ut, säger Lindgren.

Har ni något ansvar för att era konsumenter och fans ska ha råd att se SHL?

– Man måste se helhetsbilden. För oss var det viktigt att få till långsiktigheten i det här avtalet eftersom vi har en otroligt bra produkt i dag men avsikten är att göra den bättre och se att det finns produktioner och material ute som är så bra som möjligt så att våra fans kan följa det. Sedan är vi aldrig inne i några prissättningar utan vi har en rättighet som man vill köpa av oss och det är inte vi utan marknaden som sätter värdet.

Kan det blir ett problem för er om det blir för dyrt?

– Någonstans måste man återigen se helheten. Vem är det som avgör priserna och vem avgör vad som är ”för dyrt”? Vi säljer en rättighet till en köpare för vad de anser att rättigheten är värt att köpa för. Sedan är det klart att de i sin tur måste kunna sälja abonnemang på det för att finansiera det. Men det är alltid svårt att säga vad som är för dyrt eller vad priset borde vara. Marknaden styr vad någon är villig att köpa för.

