Ekwall om TV4: ”Jag blev lite lurad”

Under dagarna i Paris och i går i Budapest har han blivit påmind av ledare i landslagets stab och kollegor.

Patrick Ekwall har också fått i uppgift att räkna sina landskamper. När vi ses på Hotell Buddha Bar i Budapest gör han ett snabbt överslag.

– Jag slår Anders Svensson lätt. Kan det handla om tio matcher i snitt per år sedan 1990, säger han.

På tisdag gör han den sista för TV4, som också har sändningen av vänskapsmatchen mot Ungern.

– Det kommer nog att kännas på tisdag, det blir speciellt men det blir nog än mer speciellt när jag inte kommer att jobba till våren, säger han.

Han har börjat vänja sig vid tanken. Den stora omställningen var det burdusa beskedet från TV4 tidigare i september då han blev kallad till ett möte för att få veta att företaget inte ville förlänga hans frilanskontrakt efter 23 år.

”Blev lite lurad”

Har du några bad feelings för TV4?

– Jag var väldigt besviken på att det blev som det blev eftersom jag blev lite lurad, men högsta ledningen på TV4 har bett om ursäkt och då tycker jag att det är fine.

Han har efter att nyheten blev känd fått ett stark stöd och fina hälsningar från flera spelare.

– Det var en jäkla massa spelare som hörde av sig, det var lite överraskande. Många tyckte det var tråkigt att det blev som det blev och sa att det har varit roligt att jobba med mig. Man vet inte om det är positivt eller negativt att bli uppfattad så, men det var ju längesedan jag höll på med nyhetsjournalistik...

Patrick Ekwall började sin journalistiska bana 1981. Han har skrivit, redigerat, gjort radio, podcast och förstås tv.

Nu vänder han blad.

Han har ett nytt projekt i pipeline, men kan inte avslöja mer än att han inte dyker upp på en annan stor tv-kanal.

– Jag har ett stort nytt avtal som jag inte får berätta om. Det är ingen traditionell stor tv-station, de har inte hört av sig vilket inte var oväntat. Den plattformen är utsåld på ett sätt.

Är det inom journalistiken?

– Det kan jag inte svara på.

Kommer det att vara synligt?

– Det kan man säga. Det finns ju en helt ny mediavärld, det här är en mix av det kan man säga.

Han kommer också att fortsätta utveckla och styra sin satsning på det privata klädmärket rätt och skriva samt göra podcast för tidningen Expressen.

Ekwall intervjuer förbundskapten Janne Andersson. Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

Inga fler vinterturnéer

Men när det blir landskamper efter jul är Patrick Ekwall inte med.

Det blir nytt. Inte minst för honom själv.

Vad kommer du att sakna?

– Det som slog mig mest när jag fick beskedet var; ska jag inte åka på nästa vinterturné..? Jag kommer inte att sakna att sitta och vänta, inte alla tidiga mornar med flygresor och slentrianmässiga mixade zoner.

Under åren som gått har journalistiken förändrats.

Sociala medier har inneburit ett byggande av egna varumärken även för journalister och där har Patrick Ekwall legat i framkant. När han skapade en egen hemsida 1999 fick han höra att han hade hybris.

– Journalistiken har inte ändrats så mycket, men landskapet har förändrats och det gick rätt snabbt. Jag tycker att utmaningen har varit att hänga med i det landskapet, säger han.

Har du känt att din stil, det yttre har skapat uppmärksamhet som skuggat det jobb du gjort?

– Jag har inte känt det förrän efteråt. Men det är klart att jag haft på mig massa jäkla konstiga grejer klädmässigt och att jag har sagt massa konstiga saker. Det har varit en del i hur jag varit.

”Det skulle aldrig ha sänts”

Under de senaste 15 åren har Zlatan Ibrahimovic varit landslagets stora stjärna.

Anfallsstjärnan och journalisten Patrick Ekwall har utvecklat en viss jargong.

– Ibland har det varit konstigt. Han har sagt konstiga saker, men sen har det varit väldigt malmöitiskt. Malmöitiskt som "vad fan har du för jäkla skor på dig", det är lite mer tro-inte-att-du-är-något-stilen. Men jag tycker att vi har haft ett förhållanden som varit ytterst professionellt.

– Sitter man i en intervju med Zlatan - som jag har gjort massor av gånger - är det viktigt att man säger saker så han känner sig avslappnad. Så man får något ut av det. Man skulle säkert kunna vara jäkligt kritiskt mot Zlatan, men då skulle det inte bli särskilt mycket till intervju.

Tillhör han dem som har hört av sig?

– Nej, det har han inte gjort....

För många år sedan, hösten 2007 när Sverige blivit klart för EM, drev Zlatan Ibrahimovic med Patrick Ekwall inför en intervju. Han sa att "Vad fan har du för parfym, fan vad du luktar illa".

Klippet lades sedan ut på youtube utan Patrick Ekwalls vetskap. Något han tar avstånd från ännu i dag.

– Det skulle aldrig ha sänts. Det var konstigt, han var ung och vi låg inte i sändning. Det var någon på TV 4 som la ut det på yotube och det var en lång utredning om det efteråt, TV4 hävdade att man aldrig fick veta vem det var. Jag tycker att det var taskigt mot mig, men även mot honom. Han visste att vi inte var i sändning.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD

Upplevt näthatet

Har Zlatan tagit upp det med dig?

– Nej, vi har aldrig pratat om det. Jag har skrivit om det någon gång.

– Det var inte roligt att få ut, det var bara dumt. Jag spelade en match med med mitt fotbollslag och det blev straffsparksläggning och jag skulle slå en av straffarna. Då hörde jag en ung kille, han kanske var 15 år, ropa "du luktar illa"... så det lever kvar. Det var inte kul och inte kul för min dotter heller. Hon gick i skolan då. Hon har inte alltid tyckt om att hennes pappa är ett känt ansikte.

En del i framgången har varit att Patrick Ekwall varit tv-profil och tv-stjärna på löpsedlarna.

Det tar han, men det fanns en period som var jobbig.

– Att anonyma kommentarer seglade under stora mediahus vingar tyckte jag var för jäkligt. Det var vidrigt gjort av alla de mediahusen och man kunde hävda att det inte låg under ansvarig utgivare. Det var rätt mycket trist skit som kunde publiceras och bli grejer. Jag tyckte det var jobbigt under en viss period. Sen blev det att mitt barn påverkades, hon gick in och läste på nätet. Det har inte alltid varit så roligt. Men jag kunde stått i en gruva också så jag sitter inte och gnäller, säger Patrick Ekwall.