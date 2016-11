Profilen pausar för sabbatsår i Burma

Nästa säsong får ni klara er utan mig. Kvalmatchen mellan HIF och HBK på söndag blir mitt sista jobb för C More på ett bra tag. Eftersom min sambo jobbar för Läkare Utan Gränser ingår det att åka iväg på längre uppdrag mellan varven, så därför lämnar familjen landet hela nästa år. Stort tack till C More/TV4 som låter mig göra detta avbrott, mitt under gällande kontraktstid, och ändå få komma tillbaka till 2018. Det betyder mycket. Tack för en fin säsong, alla spelare, ledare, kollegor, tittare, vänner. Ta hand om Allsvenskan medan jag är borta.

A photo posted by Jonas Dahlquist (@jonasdahlquist76) on Nov 18, 2016 at 2:14am PST