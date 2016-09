Sania Mirza – mer än en tennisspelare

Under hela sin karriär har Sania Mirza utmanat både domslut och traditionerna i sitt hemland.

Under Sania Mirzas porträtt på WTA:s officiella hemsida framgår att hon beundrar två personer mer än alla andra.

Mahatma Gandhi och Steffi Graf.

Bevisligen har hon påverkats av båda, för indiskan har blivit något av en tennisspelande självständighetsledare och ingen kan påstå att hon har misslyckats med sitt uppdrag.

När Time Magazine listade 2016 års 100 mest inflytelserika människor var Sania Mirza, som enda tennisspelare, ett av namnen.

Landsmannen Sachin Tendulkar, en av tidernas största cricketspelare, fick uppdraget att skriva den tillhörande motiveringen.

”Familjen Mirza visste förmodligen vilken framtid deras dotter skulle möta. Hennes namn, Sania, betyder strålande... Sanias självförtroende, styrka och förmåga att komma igen sträcker sig bortom tennisen. Hon har inspirerat en generation indier att sträva efter sina drömmar och inse att de också kan bli bäst.”

Det är vackra ord om en tennisspelare som sedan 2013 uteslutande har ägnat sig åt dubbelspel, men Sania Mirza är, som Tendulkar antyder, så mycket mer än en idrottare.

Hon är en av FN:s goodwill-ambassadörer och har länge kämpat för att det indiska samhället ska bli mer jämställt.

– En dag hoppas jag att alla ska säga att vi är jämställda och att kvinnor inte behandlas som objekt. Jag ska göra allt som står i min makt för att få till den förändringen, säger hon.

Fördömdes

Sania Mirza började spela tennis som sexåring och slog igenom 2005. Hon var bara 18 år då, när hon tog sig in på topp 50, nådde tredje omgången i en Grand Slam-turnering och vann en WTA-titel. Det hade ingen kvinnlig tennisspelare från Indien lyckats med tidigare.

Turneringen hon lyckades vinna avgjordes dessutom i hennes hemstad, Hyderabad. Sania besegrade Alona Bondarenko med 6–4, 5–7, 6–3 i finalen, men de tuffaste motståndarna skulle hon möta utanför tennisbanan.

Medan omvärlden talade om ”Sania Mania” fördömde konservativa muslimer hennes klädsel och utfärdade en fatwa. Både på tennisbanan och i kommersiella sammanhang ansåg de att hennes klädval var olämpligt och stred mot islam.

– Hennes kläder lämnar inget åt fantasin. Hon kommer otvivelaktigt att ha ett bedrägligt inflytande på muslimska flickor och det vill vi förhindra, sa Haseeb-ul-hasan Siddiqui vid Sunni Ulema-rådet.

När Sania senare samma år, i september 2005, åkte till Kolkata för att spela en annan WTA-turnering i Indien var säkerhetspådraget totalt.

– Jag kunde inte lämna hotellrummet utan att informera fem olika människor och när jag väl gjorde det hade jag en bil framför mig och en bil bakom mig samtidigt som en kille satt vid min sida. Det var som om tusen personer arbetade med säkerheten, berättar hon.

Sania Mirza har blivit hotad och tvingats ha livvakter, men hon har aldrig slutat tro på det hon anser vara rätt. De som upplever henne som kontroversiell har fått göra det.

– Vartenda ord jag säger och varenda kjol jag bär leder till diskussioner och analyser. Det får jag bära med mig under min resa, men så länge jag vinner ska folk strunta i om min kjol är sex tum eller sex fot lång. Hur jag klär mig är en personlig sak.

När Sania Mirza tidigare mötte media bar hon ofta budskap tryckt på sina t-shirts. ”Väluppfostrade kvinnor skriver sällan historia”, ”I’m cute? No shit...”, ”Stil personifierad”, ”Du kan antingen hålla med mig, eller ha fel”.

Nu, under US Open, skulle hon kunna bära en tröja med texten ”Jag är bäst i världen”, för det är just vad hon är. En serie knä- och handledsskador fick Sania att ge upp singelspelet och satsa allt på dubbel, och det har gått över förväntan.

Har aldrig gjort avkall

Hon, som numera bildar par med tjeckiskan Barbora Strycova, vann tre raka Grand Slam-titlar med Martina Hingis vid sin sida och seglade upp till förstaplatsen på dubbelrankingen.

– Sania är en go’ och glad tjej. Hon är rapp i käften och pratar med alla i omklädningsrummet. Hon är rätt kul, men på banan är det inte roligt att möta henne. Hon är en fantastisk dubbelspelare, slår hårt och går gärna på knock, säger Johanna Larsson, den enda svenskan på WTA-touren.

Sania Mirza har alltid sett sig själv som en modern indisk kvinna och har aldrig gjort avkall på det. Andra människors åsikter hindrade henne inte från att bryta förlovningen med barndomsvännen Sohrab Mirza och gifta sig med den pakistanske cricketstjärnan Shoaib Malik. Trots den frostiga relationen mellan Indien och Israel bildade hon dubbelpar med Shahar Peer, och hon har sagt vad hon tycker i laddade ämnen som könsstyrda aborter och preventivmedel

– Det har varit många kontroverser, men jag har tagit mig igenom allt och lärt mig mycket på vägen. Det har gjort mig till den jag är i dag, en stark och väldigt mogen människa, säger hon.

Sania Mirza gick sin egen väg och den ledde henne väldigt, väldigt långt både som idrottskvinna och människa. I dag har hon 4,2 miljoner följare på Twitter, ytterligare 2 miljoner på Instagram och inte mindre än 11,8 miljoner besökare har gillat hennes Facebook-sida.

Sania har alltid haft mycket att säga, och de som vill lyssna blir fler och fler oavsett om det handlar om tennis eller annat. Hon är en förebild och inspirationskälla och ett bevis på att indiska kvinnor kan förverkliga sina drömmar.

Det kunde hon inte föreställa sig som ung, då hon genomförde sina första träningspass på en bana där torkat kogödsel fick duga som underlag.

– När jag berättade att jag ville spela Wimbledon skrattade folk och sa: ”Vad pratar du om? Du kommer från Hyderabad och förväntas stå i köket.”

Det blev inte så. Sania Mirza tog första klivet och många indiska idrottskvinnor följde i hennes fotspår. Det framgick, om inte tidigare, under OS i Rio de Janeiro. Indien, med 1 314 miljoner invånare, tog två medaljer, båda genom kvinnor. Badmintonspelaren Pusarla Venkata Sindhu nådde singelfinalen och brottaren Sakshi Malik tog hem bronset i 58-kilosklassen.

Sania Mirza var den första att gratulera, för hon vet vilken resa hennes medsystrar har gått igenom.

– Det spelar ingen roll hur stora odds du har emot dig. Du kan lyckas ändå, och jag är ett perfekt exempel på det. När jag började spela tennis var det inte många som trodde att idrotten kunde bli ett yrke för en flicka från Hyderabad. Jag har varit med och gjort skillnad, och jag är stolt över att kunna säga det.

Egen akademi

Mycket talar för att det är kvinnorna som fortsätter att sätta Indien på idrottskartan, inte minst inom tennisen. Sania Mirza har startat en akademi i Hyderabad för att säkra tillväxten.

Hon vill att fler indiska ungdomar ska få uppleva den resa hon själv är ute på.

– Om jag fick chansen att leva om mitt liv skulle jag göra exakt samma saker. Oavsett om jag varit 16, 20 eller 29 år har jag lyssnat på mina känslor och följt mitt hjärta. Jag kanske har gjort misstag, men eftersom jag alltid har varit uppriktig mot mig själv har jag sovit gott om nätterna, säger Sania Mirza.