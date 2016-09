US Open utvecklades till överraskningarnas turnering, men en sak är sig lik.

Inom världstennisen har det länge talats om the Big Four, men det är hög tid att sluta med det. Federer fyllde 35 år i augusti och har, på grund av en ryggskada, inte kunnat spela en enda match sedan Wimbledon. Den största av alla legendarer kommer tillbaka efter årsskiftet, men det är troligare att han blir tvillingpappa för tredje gången än att han vinner sin 18:e Grand Slam-titel.

Rafael Nadal har fått betala ett högt pris för sin krävande spelstil och hinner inte hitta sitt gamla jag mellan skadeuppehållen. Vi fick ett nytt bevis på det under US Open, då han förlorade åttondelsfinalen mot fransmannen Lucas Pouille.

Vek ner sig mentalt

Andy Murray har spelat sitt livs tennis under 2016 och har i dag ett prisskåp som är marginellt mindre än Medelpad. Skotten tog sig till final i Australian Open och Franska öppna innan han under några magiska veckor vann både Wimbledon och OS. I US Open vek han däremot ner sig mentalt i kvartsfinalen mot Kei Nishikori, och då blev det som det blev.

För första gången sedan Franska öppna 2004 har det spelats en Grand Slam-turnering utan att Federer, Nadal eller Murray tog sig till semifinal.

Det stannar inte där. På damsidan skakade Angelique Kerber ner Serena Williams från drottningtronen och tre oseedade spelare, Ana Konjuh, Caroline Wozniacki och Anastaija Sevastova, tog sig till kvartsfinal.

21:a Grand Slam-finalen

Tennisgudarna må ha blivit tokiga, men Novak Djokovic fortsätter att leverera trots att han plågas av en axelskada. När serben kliver in på Arthur Ashe Stadium för att möta Stan Wawrinka i årets titelmatch är det hans 21:a Grand Slam-final totalt och den 19:e på de 25 senaste turneringarna.

29-åringen har blivit jämnheten personifierad och kan ta sin 13:e Grand Slam-titel, vilket innebär att han bara skulle ha fyra upp till rekordmannen Federer. Han har vunnit sex av sina sju senaste finaler, och var fram till årets Wimbledon titelförsvarare i samtliga Grand Slam-turneringar.

Novak Djokovic är så stor att vi har svårt att förstå det, och han har mycket ogjort på världens tennisbanor.

”Nole” och Murray kommer att hålla sig kvar i toppen ytterligare några år, men annars tror jag att det var framtiden som presenterade sig i årets sista Grand Slam-turnering.

Många framtidsnamn

Jag skulle bli förvånad om Kei Nishikori inte har vunnit en Grand Slam-titel den dag han tackar för sig. Samma sak gäller Milos Raonic och Gaël Monfils, och bakom dem finns intressanta spelare som Nick Kyrgios, Lucas Pouille, Jack Sock, Alexander Zverev och Borna Coric.

Men nu är nu, och i US Open-finalen står det mellan Djokovic och Wawrinka.

– Han älskar att möta stora spelare på den stora scenen och höjer alltid nivån på sitt spel, säger Novak Djokovic.

Visst är det så. Jag sätter min peng på schweizaren. 31-åringen har vunnit de två Grand Slam-finaler han spelat och senast, i Franska öppna 2015, besegrade han, just det, en viss Novak Djokovic.

Bli inte förvånad om han lyckas igen, för är det överraskningarnas turnering så är det.

* TV: 22.00 i Eurosport