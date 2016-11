Djokovic till semi i ATP-slutspelet

Andy Murray puttade ner Novak Djokovic från tennistronen och det finns fler spelare som får serben att framstå som mänsklig.

Som Milos Raonic, 25.

Brände setboll

Den kanadensiske servekanonen storspelade i O2 Arena i London och tog Djokovic till två tiebreak. Det första förlorade han efter att ha slagit ett dubbelfel vid ställningen 6–7, det andra efter att ha bränt en setboll vid 6–5.

Djokovic tvingade fram ytterligare ett tiebreak, som han vann med 7–5.

– Jag var mentalt stark och trodde att jag skulle ta chansen när den kom. Att vinna första set gav mig luft under vingarna, men Milos kämpade på och i dag var det bara ett par poäng som skiljde oss. Den här matchen hade kunnat sluta hur som helst, säger Djokovic i C More.

Segern innebär att Novak Djokovic redan efter två spelade matcher har säkrat en plats i semifinalen.

Hyllade Raonic

Innan han lämnade planen hyllade han sin motståndare, som gör upp med Dominic Thiem om den andra semifinalplatsen i grupp Ivan Lendl.

– Han är fysiskt väldigt stark. Serven är ett vapen, men han har även kraft i sin forehand. Han spelade aggressivt, så jag fick springa mycket, säger Novak Djokovic, som möter Gaël Monfils i sin sista gruppspelsmatch.