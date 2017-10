Miljardären shoppade för 2,7 miljoner kr

Foto: Malin Albinsson, Kanal75 Anders Ström.

Unibet-grundaren och miljardären Anders Ström köpte dyraste ettåringen i Lexington.

Vad han fick pytsa?

330 000 dollar, eller omkring 2,7 miljoner kronor, för Rifleman, efter Father Patrick.

I natt inleddes den årliga unghästauktionen i Lexington , USA. Svenska hästägare brukar vara flitiga köpare när de toppstammade ettåringarna går under klubban.

Första dagen av årets auktion var inget undantag.

Svenske Anders Ström, grundare till spelbolaget Unibet, slog till med den dyraste hästen dag ett, det skriver facktidningen sulkysport.se.

Takter shoppade för 2,1 miljoner

Hästen heter Rifleman och är efter Father Patrick. Prislappen landade på 330 000 dollar, eller omkring 2,7 miljoner kronor.

Näst mest av svenskarna betalade Jimmy Takter, verksam tränare i USA sedan många år, när han ropade in hingsten The Dream Lives On efter demonhingsten Muscle Hill för 265 000 dollar, eller drygt 2,1 miljoner kronor.

FAKTA Svenska köp under första dagen i Lexington Rifleman (hingst e. Father Patrick-Designed To Be),

330.000 dollar, Anders Ström. Seaside Bliss (sto e. Cantab Hall-You Want Me),

300.000 dollar, Lennart Ågren (Srf Stable). The Dream Lives On (hingst e. Muscle Hill-To Dream On),

265.000 dollar, Jimmy Takter. Expedition (hingst e. Muscle Hill-Formula Bluestone),

230.000 dollar, Reijo Liljendahl. Hallintheclouds (sto e. Cantab Hall-Headintheclouds),

200.000 dollar, Åke Svanstedt. Fatima Blush (sto e. Muscle Hill-Borrow and Spend),

185.000 dollar, Jimmy Takter. Bee the Boss (hingst e. Muscle Hill-Beehive),

150.000 dollar, Åke Svanstedt. Wicked Wizard (hingst e. Kadabra-Met’s Rival),

120.000 dollar, Åke Svanstedt. Blue Max Inn (hingst e. Yankee Glide-Met’s Inn),

85.000 dollar, Reijo Liljendahl. Dreamgirl Hall (sto e. Muscle Hill-Danica Hall),

85.000 dollar, Vestmarka AB, Vinninga. Motown Magician (sto e. Kadabra-Motown Muscle),

72.000 dollar, Menhammar Stuteri. Heather Deo (sto e. Trixton-Caylee Dream),

50.000 dollar, Reijo Liljendahl. Screaming Hill (sto e. Muscle Hill-Autumn Treasure),

37.000 dollar, Menhammar Stuteri. Källa: Sulkysport.se Läs mer

