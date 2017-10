Vann 21 miljoner på V75 - tackar sin bror



1 av 2 | Foto: Privat Glada vinnare, Patric, Robban och Stefan.

Två spetsspikar och tre lopp med jämna och ojämna nummer.

Så tog ett kompisgäng från Eskilstuna hem 21 miljoner kronor på V75.

– Det helt sjukt, säger Robert Lindblom som gjorde systemet och som hade fem andelar i systemet själv.

I mitten av augusti i år drog ett kompisgäng igång ett ATG Tillsammans-lag och började att spela på V75 ihop.

Initiativtagare: Volvo-arbetaren Robert Lindblom, 47.

Tillsammans med jobbarkompisar, som monterar axlar till lastmaskiner i Eskisltuna, gamla fotbollskompisar och sin bror spelar de enligt en taktik de kallar ”poor man system”.

Under lördagen belönades det med 21 miljoner kronor (!) då de var ett av två system med alla rätt på V75.

29 andelar såldes för 50 kronor styck, nu är varje andel värd 729 000 kronor. Robert Lindblom gjorde systemet och hade fem själv.

– Det är sjukt! säger han.

– Jag har inte hunnit smälta det här än, fortsätter han.

”Den får man inte med annars”

V75-omgången i Skellefteå inleddes med en 90-oddsare, 14 Loving You Deeply. Den fick Robert med enbart för att han bara tog ut jämna nummer i det loppet. Det är det som ”poor man system” går ut på.

I tre lopp tar Lindblom antingen jämna eller ojämna nummer.

Så fick han även med nästa superskräll på V75-spelet, 7 El Muro B.R. i V75-4.

– Den får man ju inte med annars, säger han.

Anledningen till Robert ihärdigt håller fast vid den nu vinstgivande taktiken är hans bror.

– Ja, han har tjatat på mig, att jag ska köra ”poor man”, så jaja, jag gör väl det då. Jag är mest glad för hans skull!

– Jag tippar ett ”vanligt” system med mina grannar. Där fick vi 20 femmor, på det fick jag ju inte med de där två jätteskrällarna.

Hur många andelar hade din bror?

– Fyra.

Hur följde du loppen?

– Jag var här hemma. Efter fjärde såg det intressant ut då jag tyckte att jag var ”hemma” med tre streck i V75-5 och att jag trodde 3 Jaques Noir var stenklar i V75-6. Men jag var lite orolig för 1, 3, 5 i V75-7, för där hade jag bara tagit ut jämna nummer. Men 8 Vouloez Vous kom ju…

– Min sambo blev helt galen när loppet gått i mål, sprang bara runt, lugn tänkte jag. Jag trodde det skulle ge 10 miljoner, men det är ju omöjligt att veta.

”Kan lika gärna sitta hemma...”

Det blir kul att gå till jobbet på måndag då, när du gjort dina kollegor miljoner rikare.

– Ja, det ska bli kul. En av de som var med är min chef också. Han är en gammal kompis, så det var ju lite kul.

Hur firar man det här?

– Våra grannar flyttade in i går, så de satt och drack champagne här, så jag och min sambo blev bjudna på champagne hos dom. Nu har jag druckit en öl här. Jag får massa sms om att vi måste ut på stan, men jag är 47 år, jag kan lika gärna sitta hemma och fira. Jag har spelat in GP Speedway som jag ska se, det kunde jag inte koncentrera mig på under travet, ha ha.

