Förre SHL-spelaren vann 3,2 milj: ”Så jäkla coolt”

Ljög för frun – inför sista loppet: ”Ville inte att hon skulle föra otur med sig”









Endast två system satte alla rätt på V86.

Då jublade före detta SHL-spelaren.

– Jag drog en vit lögn för frugan inför sista loppet att jag inte hade spelat, jag ville inte hon skulle föra otur med sig, säger spelaren som valt att vara anonym, till Trav365.

V86 på Solvalla och Åby blev en skrällfest utöver det vanliga.

Efter flera jätteskrällar var det bara två system som hade lyckats pricka in alla rätt.

Då blev det stort miljonregn för spelarna. För Trav365 berättar en av vinnarna, en före detta SHL-spelare, om dramat kring storvinsten.

– Shit vad coolt, det var riktigt häftigt alltså. Jag lämnade in systemet fyra minuter innan spelstopp och gjorde systemet på tre minuter. Jag tänkte att jag kunde lägga in en rad när det var V86. Jag trodde det var spelstopp lite tidigare så när jag såg att det inte var förens 20.30 så lämnade jag in raden. Det blev ju rätt bra, säger han och skrattar sent på onsdagskvällen.

”Överlägset största vinsten”

Den före detta spelaren la skridskorna på hyllan för cirka tre år sedan. Numer är han aktiv inom sporten på annat håll.

Under onsdagskvällen kostade hans system 1 890 kronor och innehöll två spikar, dels Han Herred i V86–6 och sen även favoriten Calle Crown i V86–8.

– Jag förstod ju efter V86–7 att det var stora pengar på gång, jag trodde att jag var en av kanske två-tre spelare som var kvar. Sedan var det jäkligt nervöst alltså, speciellt när hästen fick ett så tufft lopp, men samtidigt såg han så himla fin ut hela vägen. Nej, det var riktigt häftigt och coolt, det är det överlägset största vinsten som jag har vunnit. Speciellt nu när jag var själv på lappen, säger han.

Hur var känslan innan sista loppet?

– Nervöst, så klart. Frugan frågade om jag hade spelat, och då sa jag ”nej, det har jag inte gjort”. Men, med 50 meter kvar till mål så ställde jag mig upp från soffan och gapade att det blir stora pengar i kväll.

Så, du ljög alltså för frugan?

– Ja, eller det var en så kallad vit lögn, säger han och skrattar.

– Men nu sitter vi och firar tillsammans framför nått program på tv. Så det blir lugnt, säger han.

Totalt vann forne SHL-spelaren 3,2 miljoner på V86. Spelet lämnades in i Stockholm.