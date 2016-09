Strömbergs otur: Går miste om 100 000 kr

Tudor Kronos med Robert Bergh som kusk var stor favorit inför V75-4 hos spelarna.

Hästen, som delägs av den före detta fotbollsstjärnan och tv-experten Glenn Strömberg, hade inför starten sex raka segrar.

”Ja några timmar kvar till Tudors lopp på V75. Tillägg, bra motstånd en härlig utmaning. Kom igen Tudor o @StallBergh blir bra...”, skrev Strömberg på Twitter innan loppet.

”Det var ju klart”

Och det såg ut som att Tudor Kronos skulle ta sin sjunde raka seger och inkassera 100 000 kronor när ledaren, 1 To be or not to be galopperade, i sista kurvan in på upploppet.

Tudor Kronos marscherade mot en säker seger, då tappade favoriten travet och hamnade även han i galopp.

”Ja synd, trist det var ju klart Tudor. Det har flytit på bra ett tag nu tyvärr var det dags för lite motgång nu. Nya lopp nya tag Tudor...”, skriver Glenn Strömberg på Twitter.

I stället kunde jätteskrällen 2 Tuffeto Jet ta hem loppen till 32,16 i vinnarodds före 8 Sangria Knight.