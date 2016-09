Han spelade in 17,6 miljoner kr på V75

V75 på Jägersro var en svårlöst gåta under lördagen där skrällarna avlöste varandra.

När alla sju loppen avgjorts stod det klart att sju rätt gav 3,5 miljoner kronor. Totalt var det sex system i Sverige som hade alla rätt. Fyra av systemet skapades av en och samma person: Daniel Berglund, 44, spelkrönikör- och spelexpert varje vecka på Travnet.se, och gästtippare på VinnaTillsammans.se

Den här gången gjorde han andelsspelen till Tildas Spel och Tobak i Eskilstuna på lagets V75-tillsammans-sida.

Respektive spelkupong gav 4 408 764 kronor fördelat på 25 andelar. Totalt spelade Berglund in 17,6 miljoner fördelat på 100 andelar till spelarna som valde att vara med på hans tips.

– Jag hade ett par andelar, jag köper varje gång när jag gör tipsen, det känns rätt mot de som är med, säger Daniel Berglund till Trav365 på lördagskvällen.

Två spikar

På systemet hade han valt ut två spikar – 4 Nadal Broline, som gjorde debut i gulddivisionen i V75-3 – och 1 Top of the World i V75-avslutningen, där han valde att gå emot omgångens stora favorit Scellino Luis.

– Top of the World var min stora idé i omgången. Jägersro är en utpräglad spetsbana vilket man inte ska underskatta och Top of the World är en utpräglad spetshäst. Det var en bra spik som var väldigt lite spelad.

– Nadal Broline är en undantagshäst, en fantastisk häst som aldrig varit sämre än tvåa. Sedan gjorde det ingenting att han inte blev favorit till slut heller.

”Jättekul att så många får vinna”

Vad har du fått för respons från de som köpt andelar under kvällen?

– Jag har bara sett chatten på V75 Tillsammans-sidan, och där är ju alla glada. Det är jättekul att så många får vinna.

Hur firar du detta i kväll?

– Jag har en gammal flaska Dom Pérignon i kylskåpet som jag fick när jag fyllde år. Det blir nog att den smäller av i kväll, jag vågar inte ha den liggandes längre. Jag är 44 år, men just i kväll känner jag mig som 24, ha ha.

Till sist, vad är dina idéer inför extra V75 på söndag?

– Jag tror 8 Carelin (V75-3) kan vinna med Robert Bergh och så vinner Readly Express Derbyt.