Bekräftat: Har testats positivt

Bland annat handlar det om Oslo Grand Prix-vinnaren Your Highness och Elitloppstrean Un Mec d´Heripre.

Det var sent under torsdagen som uppgifterna började florera om att den franske stjärntränaren Fabrice Souloys stjärnhästar fastnat i dopningkontroller i det norska storloppet Oslo Grand Prix och det svenska storloppet Elitloppet, något som den ansedda travjournalisten Lennart Persson var först med att rapportera.

Klockan 12.00 under fredagen hade Svensk Travsport (ST) och Det Norske Travselskapet (DNT) kallat till presskonferens och där bekräftades uppgifterna.

Under Oslo Grand Prix-dagen i Norge testades tre av Fabrice Souloys hästar positivt för dopning, bland annat Your Highness som vann storloppet, Lionel som slutade sexa i storloppet, och även Timone Ek – som vann ett sidolopp den aktuella dagen.

Även Un Mec d´Heripré har testats positivt för dopning när denne vann ett försök till Elitloppet och sedermera slutade trea i finalen sista helgen i maj på Solvalla.

”Bloddopning”

I fallen Your Highness, Timone Ek och Un Mec d´Heripré så är det A-provet som analyserats som positiva, i fallet med Lionel så gäller det både A- och B-provet.

– Testerna visar långt över internationellt satta gränsvärden, antingen i urin eller blod. Det är känt inom humanidrotten som bloddopning, säger Anne Wangen, chefsveterinär på Det Norske Travselskapet.

Gränsen för kobolt hos häst går vid 25 i blod, och 100 i urin. Under Oslo Grand Prix-dagen var värdet på Lionel 468 (blod), Un Mec d´Heripré 521 (urin), Your Highness 395 (urin) och Timone Ek 271 (urin), att jämföra med Nuncios 1.22 (urin). Under Elitloppet visade Un Mec d´Heripres värden 400 (blod).

– Höga halter av kobolt är giftigt och kan göra skador på organen hos häst. Det är en form av EPO-dopning, en bloddopningseffekt, som har visat sig ha prestationshöjande effekt, framför allt hos människor, säger Anne Wangen, chefsveterinär på Det Norske Travselskapet.

”Har en teori”

Svensk Travsport och Det Norske Travselskapet hade under torsdagskvällen representanter på plats på Fabrice Souloys gård i Frankrike, där de informerade stjärntränaren om dopningskontrollerna, samt för att utreda fallen ytterligare.

– Fabrice Souloy har en teori kring det här, men vill kolla det här med sin veterinär. Vi har fått full tillgång till stallarna och hela området, och på så vis så har han varit samarbetsvillig, säger Svensk Travsports generalsekreterare Johan Lindberg.

Fabrice Souloy har till sina hästägare under torsdagen och fredagen meddelat att han tror att orsaken till de positiva dopningproverna troligen är för att han bytt leverantör av vitamintillskott.

Johan Lindberg, generalsekreterare på Svensk Travsport, framhöll under presskonferensen samarbetet mellan det norska och svenska travförbundet i det aktuella fallet.

– Det är aldrig roligt med positiva dopningprov, men det positiva är att det beslut vi tog för två år sedan att Svensk Travsport och Det Norske Travselskapet tillsammans arbetar med Skandinaviska Dopingkommitten, vilket gör att vi kan frysa in och analysera proverna senare.

Det var när Oslo Grand Prix-sexan Lionel testades positivt för kobolt som Norge och Sverige valde att testa samtliga hästar under Oslo Grand-Prix dagen och i Elitloppet, som tränas av Fabrice Souloy. Då upptäcktes de andra fallen – även då Elitloppstrean Un Mec d´Heripre som först rapporterats som negativ i dopningkontrollen.

– Kobolt är inte något som ingår i normalskrivning, det är specialanalyser som vi kollar. Samtliga de här fallen med de positiva A-proven är analyserade på SVA i Sverige, säger Svensk Travsport generalsekreterare Johan Lindberg.

– Vi testar nya saker hela tiden, men det här är relativt nytt att vi börjat testa för just kobolt, säger Anne Wangen, chefsveterinär på Det Norske Travselskapet.