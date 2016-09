Det var i juli tidigare i år som Lennart Hovelius, förre detta landslagsläkare i Tre Kronor, och hockeylegendaren Mats Sundin beslutade att flytta sin stjärnhäst Nimbus C.D. från svenske Pasi Aikio till den franske topptränaren Fabrice Souloy.

Men nu kan hästen, som sprungit in över tre miljoner kronor under sin tävlingskarriär, tvingas byta miljö igen.

Detta efter dagens dopningavslöjanden kring den franska stjärntränaren.

– Vi blir ju väldigt illa berörda, det här är inte roligt. Jag har varit i Stockholm och fick reda på det via mail av en bekant. Sedan har jag följt alla rapporter nu under dagen, säger Lennart Hovelius till Trav365.

”Flyttar vi sannolikt”

Under presskonferensen tidigare i dag bekräftade Svensk Travsport och Det Norske Travselskapet att fem av Fabrice Souloys hästar testats positivt för dopning – Your Highness, Timone Ek, Un Mec d´Heripré, Lionel och Lover Face. Nu talar det mesta för att ägarkretsen med Mats Sundin och Lennart Hovelius i spetsen lämnar Souloy. På söndag har de kallat in till ett krismöte där ett beslut kommer att fattas.

– Kvarstår det här flyttar vi sannolikt hästen. Vi har ju två hästar där, Nimbus C.D och en tvååring. Mats har varit iväg i Finland och vi har bara haft en snabb telefonkontakt. Han har fullt upp med annat just nu, säger Hovelius och fortsätter:

– Om det här blir absolut fastslaget vilket jag kan tycka att det ser ut som det är. Vi vill ju inte ha någon dopningtränare till våra hästar.

Tycker du att det här skadar er som ägare?

– Ja, om vi lämnar kvar hästarna är det ju så klart inte bra för vårat stall om vi lämnar kvar hästarna.

Ni har inte pratat med Fabrice själva?

– Inte vad jag känner till, säger Lennart Hovelius.