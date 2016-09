Vann lopp – timmar efter jätteskandalen

Fabrice Souloy får än så länge fortsätta att tävla i hemlandet Frankrike.

På fredagkvällen är det tävlingar på nationalarenan Vincennes i Paris.

I det första loppet, Prix Aglaja, vann Souloy-tränade och svenskägda King Sir Kir med Björn Goop i sulkyn, före Lutfi Kolgjinis Owen Face.

Det var den femårige hingstens första lopp sedan flytten från Claes Svensson till Fabrice Souloy, King Sir Kir var favorit i loppet och gav 1,90 i odds.

”Hamnar i en jättesvår sits”

– Jag hamnar i en jättesvår sits när jag ska köra åt honom. På grund av det franska reglementet kan jag inte avstå att köra hästarna, då blir jag avstängd i flera dagar vilket drabbar mig själv, andra tränare och hästägare, säger Björn Goop.

Det var också den svenska stjärnkusken som körde dopade Your Highness vid segern i miljonloppet Oslo Grand Prix.

– Jag vet ju ingenting, jag har inte hört något från något förbund eller tränaren själv. Det känns tragiskt med Your Highness seger i Oslo Grand Prix, samtidigt var hon lika heroiskt bra när vi vann Olympiatravet och där hade hon inga otillåtna värden.

– Det jag tycker är jättebra och känns skönt är att travsportens kontrollsystem fungerar. Det är viktigt att sådant här upptäcks.

Kommer att strykas

Den här lördagen är det en stor travdag på den franska nationalarenan Vincennes i Paris.

I storloppet Prix d'Ete ("Sommarens Pris") skulle Solouy-tränade och svenskägda Your Highness med Björn Goop i sulkyn ha mött bland andra Call Me Keeper, Dante Boko och Bird Parker.

Enligt säkra franska källor till Sportbladet kommer det sjuåriga stoet nu att strykas.

Björn Goop kommer däremot att köra tre andra hästar åt Fabrice Souloy på Vincennes under lördagen: Going for Gold Zaz, From Dust to Dawn och Captain Crazy.

– Jag är väldigt tagen och väldigt ledsen över det som har hänt. Jag känner en stor avsmak i munnen när det inträffar sådan här skit i en sport som jag älskar så mycket och som jag brinner för, säger Björn Goop.

Fabrice Souloy har med omedelbar verkan blivit avstängd från att tävla i Norden med sina hästar tills vidare.