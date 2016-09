Hästen som kan vara nyckeln – till 32 milj

Men på lördag kan Henrik Svenssons Serious Try vara nyckeln till 32 miljoner kronor.

Travets elitserie V75 gästar på lördag Hagmyren.

Jackpott på spelformen och en ensam vinnare beräknas kamma hem 32 miljoner kronor.

Bergsåkertränaren Henrik Svensson är hittills i år segerlös på V75 – både som tränare och kusk – på tolv försök.

På lördag kan det bli ändring på det.

2 Serious Try (V75-1) kan vara nyckeln till jackpottpengarna.

”Han är väldigt svår…”

– Det borde vara bra läge för honom att ta hem årets första seger åt oss, säger Henrik Svensson till Trav365 och fortsätter:

– Både distans och startspår passar fint och senast var det mycket krafter kvar i mål, och det har inte riktigt stämt för honom i år.

Femårige valacken Serious Try har spelarnas förtroende, och blir andrahandsfavorit i V75-inledningen.

– Han är väldigt svår i voltstart och det är förklaringen till galoppen på Östersund, och näst senast på Dannero gick bilen fruktansvärt sakta, den måste varit inställd för kallblod den dagen så då gick han över i passgång. På lördag borde han sköta sig.

”Ägarna ville prova ny kusk”

I fjol tog Henrik Svensson hem en seger på V75, och det var just Serious Try som fixade ”biffen” – och Serious Try var också med i det största travloppet för fyraåriga hästar Svenskt Travderby. I år har det inte riktigt stämt för honom, och tre V75-starter har resulterat i två galopper och en fjärdeplats. På lördag körs han för fjärde gången i karriären av en annan kusk än Henrik Svensson, nämligen Per Lennartsson.

Hur kommer det sig att du inte kör på lördag?

– Det var ägarna som ville prova ny kusk. Jag har inte pratat så mycket mer med dem om det, men jag misstänker att det är för att jag kört lite snällt med hästen. Jag tänker framåt med honom och därför har jag valt att köra lite passivt de gånger jag känt att det inte varit läge att tömma honom, säger Henrik Svensson och fortsätter:

– Jag har i stället valt att vara offensiv de gånger jag känt att det har varit läge att ta betalt.

Om du hade kört på lördag, hade det varit läge för att ta betalt då?

– Ja, det tycker jag absolut, säger Henrik Svensson.