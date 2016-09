Ryktet: Väljer att sluta som tränare

Det var under fredagen som Svensk Travsport (ST) och Det Norske Travselskapet (DNT) bekräftade att fyra Fabrice Souloy-tränade hästar som tävlat i nordiska storlopp fastnat i dopningstest. Det handlar om Lionel, Your Highness (vinnare av Oslo GP), Timone Ek och Un Mec d'Heripre (trea i Elitloppet) samt en femte häst; Lover Face.

Hästarna har påvisat för höga värden av ämnet kobolt.

Svensk Travsport meddelade att Fabrice Soluloy omedelbart stängs av från nordiska banor, och flera ägare har meddelat att de kan lämna Souloy, bland annat Rune Andersson som flyttar Mellby Viking och Mellby Club, och Mats Sundin, som har Nimbus C.D. i träning hos fransmannen.

”Fick rådet av veterinären”

Ett dygn efter att skandalen bekräftades ger Fabrice Souloy sin syn på det hela till TV12-reportern Tony Ryttar. Souloy ville dock inte ställa upp i en intervju framför en kamera med hänsyn till hans familj, men berättade bland annat han var väldigt trött, har sovit dåligt och tänker mycket på sin familj.

– Det är vitaminer jag gett hästarna på inrådan av min italienske veterinär. Det är ett stort misstag, säger Souloy enligt Ryttar.

– Jag fick rådet att ge hästarna vitamintillskottet varannan dag mellan resorna från Sverige och Norge för att hästarna ska klara av längre resor.

”Skäms”

Samtidigt går ryktet nere i Frankrike att Fabrice Souloy kommer att sluta som tränare – något som inte Souloy bekräftat.

Franska travförbundet vill inte ge några kommentarer över huvud taget, och fransk medias rapportering är förhållandevis lugn, något som inte förvånar den svenske Frankrike-experten Anders Lindquist.

– Jag tror man skäms, säger han.

Redan under fredagskvällen vann Fabrice Souloy lopp med King Sir Kir, vid första starten i fransmannens regi, med svenske stjärnkusken Björn Goop i sulkyn på Vincennes.

– Jag är väldigt tagen och väldigt ledsen över det som har hänt. Jag känner en stor avsmak i munnen när det inträffar sådan här skit i en sport som jag älskar så mycket och som jag brinner för. Jag mår skit om man ska vara ärlig, sa Björn Goop.

Under lördagen, i storloppet Prix d'Ete ("Sommarens Pris"), skulle Solouy-tränade och svenskägda Your Highness med Björn Goop i sulkyn ha mött bland andra Call Me Keeper, Dante Boko och Bird Parker. Hästen har dock strukits från start.