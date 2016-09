MASSFLYKTEN

I slutet av förra veckan kom nyhetsbomben.

Flera av den franske stjärntränaren Fabrice Souloys topphästar hade åkt dit i dopningkontroller – med skyhöga världen av kobolt, så kallad bloddopning.

Fram till dopningavslöjandena var det massflykt från Sverige ner till Frankrike, då svenska topphästar på löpande band lämnade Sverige för att prova lyckan i Frankrike hos Fabrice.

Efter dopningavslöjandena är det nu massflykt – fast åt andra hållet.

En efter en lämnar de svenska hästarna Fabrice Souloys gård i Normandie, och fler väntas lämna.

Trav365 har sammanställt listan på de hästar som hittills lämnat Fabrice Souloy.

”När vi kan”

Franska tidningen Paris-turf skrev redan under söndagen att Sauveur lämnar Fabrice Souloy för Björn Goop, och femårige Ochongo Face väntas gå samma väg. Ingvarsson & Persson har berättat att Rune Andersson och Mellby Gård flyttar både Mellby Viking och Mellby Club från Fabrice Souloy, de går nu tillbaka till Timo Nurmos men ska vara kvar i Frankrike.

– Det var ett misstag att skicka våra hästar till Souloy, säger Jan-Olov Alfredsson, manager på Mellby Gård till Ingvarsson & Persson

För facktidningen Travronden berättade Björn Damm att han flyttar From Dust to Dawn från Fabrice Souloy. Trav365 har varit i kontakt med ägarrepresentanter till topphästarna Nimbus C.D. och Your Highness och även om ingen information har lämnats, är det ingen vild gissning att även de flyttas.

– Vi kommer att gå ut med information när vi kan, säger Lennart Hovelius, som tillsammans med bland annat hockeylegendaren Mats Sundin äger Nimbus C.D. som befinner sig på Fabrice Souloys gård.

”Vill avvakta”

Några hästar som dock ser ut att bli kvar hos Fabrice Souloy är King Sir Kir och Moving On.

– Moving On äger vi 25 procent i och fick jag bestämma skulle den gå hem direkt, men nu är det två andra ägare som har majoritet i hästen och de vill avvakta utredningen innan de tar beslut. Det är samma ägare på King Sir Kir så det är högst troligt att samma sak gäller där, att de vill avvakta utredningen ett tag till, säger Claes Svensson till Trav365.

Se nedan för listan över hästar som lämnar Fabrice Souloy