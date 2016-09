Svenske toppstoet Your Highness lämnar den franske stjärntränaren Fabrice Souloy.

Sjuåriga toppstoet Your Highness har skördat stora framgångar sedan hon flyttades ner till Frankrike och Fabrice Souloy.

Hon har i år vunnit storloppen Olympiatravet och Oslo Grand Prix, det sistnämnda loppet med skyhöga världen av kobolt.

Nu lämnar toppstoet den franske stjärntränaren efter förra veckans dopningskandal.

Your Highness kommer vara kvar i Frankrike – men ny tränare blir Björn Goop.

”Inga andra alternativ”

Your Highness kommer att stationeras på Björn Goops filial Haras de Mortree i Frankrike.

– Björn är hennes ordinarie kusk och det var ett naturligt val, säger Oskar Eidsaa, en av delägarna, till Trav365 och fortsätter:

– Efter det som har hänt så fanns det inga andra alternativ än att flytta henne.

Your Highness blir nu den sjunde svenska topphästen att lämna Fabrice Souloy efter förra veckans dopningskandal, sedan tidigare har Sauveur, From Dust to Dawn, Mellby Club, Mellby Viking, Ochongo Face och Nimbus C.D. lämnat Fabrice Souloy gård i Normandie.