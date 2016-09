Profilernas chans

Den svenske förbundskaptenen Janne Andersson och tv-profilen Steffo Törnquist jublade friskt under måndagskvällen.

Anledningen: deras travhäst Up in the Trees kvalade in till finalen av Svenskt Trav-Oaks.

Där väntar ett förstapris på 2,8 miljoner kronor.

– Janne var helt lyrisk, säger Mats Heed hos fm-reklam som äger hästen tillsammans med ovan nämnda duo.