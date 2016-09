Tog miljonvinst – från akutsängen

– Helt sjukt att jobba in en miljonvinst från sjuksängen, säger vinnaren till Trav365.

Han togs in på akuten i Falun – och blev miljonär i sjukhussängen.

40-åringen lämnade in sitt travspel på V64 trots svåra smärtor.

V64-omgången från Axevalla under måndagskvällen blev ovanligt svårlöst. Den ena skrällhästen efter den andra trillade in – och i samma veva försvann det ena travsystemet efter det andra bort. När alla de sex V64-avdelningarna var körda återstod endast två system.

Ett var inlämnat i Finland – och ett i Falun i Sverige. Vinnaren från Falun är en man i 40-årsåldern som spelade in drygt 1,3 miljoner kronor.

När Trav365 når vinnaren befinner han sig i sjukhussängen på akuten med svåra buksmärtor, och det var också därifrån han följde travloppen.

”Försöker smälta känslor”

– Jag ligger på sjukhuset och väntar på läkare, men jag måste säga att det är en ganska lätt vistelse just nu, säger vinnaren, som vill vara anonym, till Trav365 och fortsätter:

– Jag ligger här och försöker smälta lite känslor, och tänka vad som hänt, och vad jag har ställt till med.

Du befinner dig alltså på akuten?

– Ja, jag har ingen aning om vad det är ännu, men jag tror bara att det är gallsten, förhoppningsvis i varje fall. Jag har känt av det ett tag men vid 18.30 under måndagskvällen fick jag akuta smärtor och blev hänvisad till akuten när jag ringde vården. Jag klarade dock av att lämna in en V64-rad precis innan jag åkte in till akuten, berättar han.

”Helt sjukt alltså”

Kunde du se travloppen trots att du befann dig på akuten?

– Ja, det första och det tredje V64-loppet missade jag, men de andra loppen såg jag från sjukhussängen. Att jobba in en miljonvinst från sjukhussängen, det är helt sjukt alltså, helt sjukt, skrattar vinnaren och fortsätter:

– Det här är den absolut största vinsten för mig alla kategorier, och det är fantastiskt roligt.

Hur reagerade du när du vann?

– Jag vet faktiskt inte om jag smällt det ännu, det var givetvis sjukt spännande men jag måste nog ge det här lite tid innan jag förstår vad jag gjort.

Ditt travintresse, har det alltid funnits där?

– Nej, faktiskt inte, jag har alltid varit intresserad av spel men det var först för tre år sedan som jag lämnade in mitt första travspel. De senaste åren har travintresset vuxit succesivt och nu älskar jag trav och är även delägare i en travhäst.

Innan vinnaren tvingas lägga på för att läkare kliver in i rummet så hinner han berätta att det vinnande systemet innehöll en spik, El Salvador i den femte V64-avdelningen.