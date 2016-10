Ettåring såldes

Just nu pågår den årliga hästauktionen Lexington Selected Yearling Sale i USA.

Flera svenska hästägare har öppnat plånboken och köpt ett flertal hästar.

Men den dyraste, ettårige Tactical Landing som är efter Muscle Hill och Southwind Serena, gick till franske Jean-Piere Dubois.

Tactical Landing gick för 800 000 dollar, lite drygt 6,8 miljoner kronor.

Mamman Southwind Serena har tidigare lämnat Hambletonian-tvåan Mission Brief.

Av svenskköpen så sticker hingsten Go To Hill ut, den köptes natten till torsdag av Lennart Ågren (SRF Stable) för 350 000 dollar, lite drygt tre miljoner kronor. Lennart Ågren har bland annat också köpt hingsten Brothers N Arms för 230 000 dollar tillsammans med AM Bloodstock.

Svenske stortränaren i USA, Jimmy Takter, lade beslag på Tasmania för 300 000 kronor, och svenske proffstränarna Reijo Liljendahl och Lutfi Kolgjini har också handlat på auktionen. Liljendahl köpte hingsten Tokarev för 210 000 dollar, och Kolgjini köpte hingsten Tae Know Deo för 240 000 dollar.