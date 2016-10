Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 meter volt

1 Global Treasure – Redén D 3 4 d 2 2 17,5

2 Gustavo Boko – Brandt K 4 0 0 0 0 16,1

3 Bohus Palema – Kontio J 8 0 0 7 0 15,3

4 Radagast – Tillman J 2 4 1 4 4 16,4

5 Sonofapreacherman – Haugstad K 2 0 0 7 0 16,5

6 Lura – Sjöström C 0 3 0 5 d 16,2

7 Holdyourhorses – Adielsson E – k 1 0 5 17,6

8 National Prince – Eriksson J S 5 3 0 7 3 16,2

9 Donington Am – Ohlsson U k 3 1 6 5 16,9

10 Dante Sisu – Norman P G 0 d 0 2 d 16,2

11 Mymotherisabitch – Hultman K 1 3 3 0 6 17,3

12 Estelle Autriche – Kihlström Ö 6 2 4 3 0 15,8

Rankning: 7–9–4–1–10–12–5–2–3–8–6–11.

Kommentar: Holdyourhorses har börjat karriären rätt så bra och det kan vara så enkelt som att det är spets och slut på honom. Även från andra positioner ska han ses med bra chans och den som tycker att vårt system är för stort bör prova med spik på

Holdyourhorses.

V4-2, LD-1, 2 140 meter auto

1 Victor A.U. – Widell K 2 3 0 2 5 11,3a

2 Arnie Ken – Tillman J 5 6 6 4 0 12,5a

3 Ninepoints Ariel – Kontio J d d 0 0 5 12,3a

4 Alfas Dimitri – Koskela J 1 1 0 d 0 13,3a

5 She’s from Above – Sjöström C 7 0 k 4 6 12,3a

6 Tenzing – Eriksson U 0 6 0 5 1 12,5a

7 H.R.On Line – Ohlsson U 0 0 0 8 0 12,4a

8 Scampi – Adielsson E 0 d d d k 13,4a

9 Valeur – Kihlström Ö 1 5 d 1 2 13,0

10 Dedes Brassie – Lennartsson P d 0 d 0 0 13,0a

11 Adams Pace – Karhulahti V 0 0 5 0 5 12,4a

Rankning: 1–9–6–3–8–4–5–11–2–10–7.

Kommentar: Valeur är bästa hästen men om Victor A.U. håller ledningen tror vi att han får fullt upp med att plocka ned denne. Två streck känns starkt, med varning för Tenzing.

V4-3, LD-2, 2 640 meter auto

1 Temple of Dreams – Tillman J 0 2 2 6 4 11,6a

2 Swimming Pool – Kihlström Ö 6 1 2 6 1 13,7a

3 Betel Am – Larsson F B 0 0 0 0 d 13,5a

4 Digger Lord – Adielsson E 2 4 0 2 4 12,0a

5 Hazard Sund – Lennartsson P 4 1 2 2 0 12,8a

6 K.J.’s Crazy Lady – Rudqvist H 5 0 0 1 3 13,2a

7 Get a Winner – Eriksson U 4 1 1 3 6 13,9a

8 Enge Lincoln – Norman P G d 0 3 d d 12,4a

Rankning: 5–7–2–1–4–8–6–3.

Kommentar: Ett litet fält men ett trevligt lopp. Hazard Sund har utvecklats mycket på slutet och har dessutom lärt sig att öppna

bakom bilen. Get a Winner var betydligt mer betrodd än Hazard Sund när dom möttes på V75 så sent som för en månad sedan men då blev han fastlåst som sexa i ett lopp där Hazard Sund

slutade tvåa.

V4-4, Trio, 2 140 meter volt

1 Västerbo High Five – Haugstad K 0 6 2 6 1 15,6a

2 Renelle – Djuse M 0 4 4 2 2 15,1a

3 M.T.Kimono – Larsson F B 0 8 5 2 d 16,0a

4 Kyrkebys Rut – Eriksson K 2 0 0 d 0 16,0a

5 Barbouze Lascaux – Karhulahti V 0 1 0 1 7 16,3

6 Stella Pona – Kontio J 6 5 2 0 2 14,4a

7 Escape Rope – Melander S d 5 0 0 3 14,6a

8 Pastell Tilly – Norman P G 1 d 4 0 5 14,5a

9 Spanish Rose – Tillman J 2 3 4 2 3 14,6a

10 Nicegift C.C. – Ohlsson U 5 0 0 8 1 15,5a

11 Luckyline America – Sjöström C 0 3 0 3 5 14,9

12 Too Cool to Care – Eriksson U 2 5 7 0 0 13,9a

13 Gloria Band – Wallin T 4 1 1 d 4 14,9a

14 Muscle Hillary – Kihlström Ö 0 4 4 2 2 13,3a

Rankning: 6–1–13–2–14–5–11–7–10–9–3–8–12–4.

Kommentar: Det är låg klass på V4-avslutningen men spelmässigt ser det intressant ut. Stella Pona avslutade bra i ännu sämre lopp senast och kan eventuellt hitta till ledningen här.