Plusbetygen: ”Han krossade ledaren”

V75-1:

Loppet:

Kommentar: Storfavoriten 6 Bravo Navarone var borta direkt vilket innebar att loppets klara andrahandsfavorit 8 Victory Bonsai kunde köra till täten. Efter den inledande kubbningen blev det inte mycket till lopp och Victory Bonsai och Mika Forss vann säkert.

Vinnaren: 7 Victory Bonsai

Kommentar: Fick en tuff inledning men kunde sedan överta ledningen. Väl där fick han bestämma och hästen gick undan säkert till slut. Stark insats.

Segerkusken: Mika Forss

Kommentar: Uppmärksammade direkt att favoriten galopperade och valde därför att inte stressa fram till ledningen. Han körde lugnt och litade på sin häst och även om det blev en tuff inledning gjorde Mika inga fel.

Loppets : 6 Bravo Navarone

Kommentar: Storfavoriten blev en besvikelse då han inte tog ett steg och var borta direkt.

V75-2:

Loppet:

Kommentar: Ett mycket galoppfyllt lopp där både favoriten och andrahandsfavoriten tidigt var borta. Henrik Svensson pressade sig till täten med 7 Namit Soutwind på sista långsidan men fick ge sig över upploppet mot en lågt flygande 12 U.Bergs Oppzi.

Vinnaren: 12 U.Bergs Oppzi

Kommentar: Satt en bit bak i fältet men avslutade rejält och kopplade segergrepp i mitten av upploppet. Insatsen var bra även om de värsta konkurrenterna inte deltog i loppet.

Segerkusken: Krister Söderholm

Kommentar: Krister körde avvaktande med hästen som endast har en kort speed och gjorde inga fel.

Loppets : 1 Mellby Don Juan

Kommentar: Favoriten 1 Mellby Don Juan försvarade ledningen inledningsvis men galopperade ganska tidigt och sedan var den dagen förstörd.

V75-3:

Loppet:

Kommentar: Favoriten 3 Myr Faksen höll precis upp ledningen men fick ge sig den sista biten mot skuggan 2 Junifaks som vann med minsta möjliga marginal via open stretch.

Vinnaren: 2 Junifaks

Kommentar: Höll rygg på ledaren och fick sedan perfekt lucka på upploppet via det extra innerspåret. Hästen hann dit med minsta möjliga marginal men stannade till sista biten vilket var nära att kosta honom segern.

Segerkusken: Erik Adielsson

Kommentar: Gjorde inga fel och då han satt i rygg på ledaren var det inte mycket han kunde göra. Han visste att luckan skulle komma in på upploppet då Skellefteå har open strech och segern blev knapp.

Loppets : 10 Mel Odin

Kommentar: Fick det inte att stämma och galopperade under slutrundan.

V75-4:

Loppet:

Kommentar: Återigen ett lopp med många galopper men samtidigt mycket körning. 10 Picasso övertog ledningen efter en bit och sedan avancerade 12 Bullyoung fram utvändigt. Den sistnämnde masserade ledaren under slutrundan och bara lämnade övriga över upploppet.

Vinnaren: 12 Bullyoung

Kommentar: Avancerades fram utvändigt ledaren och svarade anfall bakifrån under slutrundan. Han krossade ledaren och bara försvann in på upploppet. Grym prestation!

Segerkusken: Kenth Åkerlund

Kommentar: Körde fram i rätt läge efter den inledande kubbningen och lämnade inget åt slumpen. Han svarade anfallen bakifrån och efter att ha masserat den lite vekare ledaren under slutrundan blev segern enkel. En väl avvägd styrning där han bedömde både sin häst rätt och motståndarna.

Loppets : 6 Digital Engine

Kommentar: Fick en strulig inledning men hittade sedan ner i rygg på ledaren. Han var tidigt slagen och borde hållit bättre.

V75-5:

Loppet:

Kommentar: Tobias Eklöf körde fram med 7 Casper W.F. och lät inte ledande favoriten 1 Bungle Rain vara ifred. In på upploppet ledde fortfarande favoriten men han fick ge sig mot superskrällen 9 Globla Teardrop.

Vinnaren: 9 Global Teardrop

Kommentar: Gynnades av det hårda tempot i täten. Då kusken serverade henne en fin resa kunde hon koppla grepp på favoriten och segern blev säker.

Segerkusken: Per Lindroth

Kommentar: Serverade hästen en fin resa på innerspår och sedan löste det sig perfekt. En fin styrning.

Loppets : 4 Global Security

Kommentar: Var hårt betrodd men galopperade tidigt i loppet.

V75-6:

Loppet:

Kommentar: 7 Angle of Attack tog programenligt hand om ledningen och under slutrundan kom attackerna bakifrån. 4 Mellby Darling gjorde det starkt då hon gick först i tredjespår men fick ge sig sista biten mot 8 Erik Sting som smugit med i rygg.

Vinnaren: 8 Erik Sting

Kommentar: Fick en tung slutrunda i tredjespår men fick en bra rygg och hästen kunde enkelt koppla grepp över upploppet. Stark prestation.

Segerkusken: Jorma Kontio

Kommentar: Gjorde inga fel och satte in attacken under slutrundan. Han hittade en bra rygg och hästen svarade med att vinna säkert.

Loppets : 2 Palermo Broline

Kommentar: Galopperade för fjärde raka gången bakom bilen och var borta direkt.

V75-7:

Loppet:

Kommentar: Favoriten 4 Serious Try galopperade direkt vilket gjorde att 5 X.Factor N.O. kunde ta hand om täten. Skrällen 12 Höwings Star gick en stark slutrunda och vann säkert.

Vinnaren: 12 Höwings Star

Kommentar: Hamnade långt bak men hästen svarade för en grym slutrunda och vann säkert till slut.

Segerkusken: Mika Forss

Kommentar: Gjorde inga fel även och satt bakom bästa hästen vilket gjorde saken enklare.

Loppets : 4 Serious Try

Kommentar: Var ganska stor favorit i avslutningen men är inte helt stabil vilket han visade även denna gång då han galopperade direkt.