Svenskarna vann tyska storloppet

Per Linderoth med Stefan Melanders Cruzado Dela Noche tog hem en miljon kronor.

De fem senaste åren har Tysklands största internationella fyraåringslopp, Grosser Preis von Deutschland, vunnits av svenskar.

2016 var inget undantag alls, då 9 av 15 hästar hade svenska kuskar och tränare på travbanan i Hamburg, som även ingick på V64-spelet.

Under söndagskvällen drog Stefan Melander-tränade hästen Cruzado Dela Noche det längsta strået över 1 680 meter, autostart. I sulkyn satt formkusken Per Linderoth, som under lördagen stod för en jätteskräll när han vann på V75 med nollprocentaren Global Teardrop. Segerchecken blev 100 000 euro, motsvarande 1 miljon kronor.

– Hästen gjorde ett heroiskt lopp, sa en stressad Per Linderoth i segerintervjun från omklädsningsrummet efter loppet, som snabbt skulle byta om för att hinna med flyget hem till Sverige.

”Lite mycket hästar...”

Och det blev en tuff resa för Linderoth och hästen. Från spår 15 bakom bilen låg han sist i tredjespår efter 700 meter. Sedan inleddes resan, och det blev en mäktig rusch in på upploppet.

– Det var lite mycket hästar i starten, men efter sista sväng kände jag att det fanns att köra med in på upploppet, sa han.

På frågan hur det kändes att ha vunnit Tysklands största fyraåringslopp:

– Det har jag inte hunnit tänka på, sa Linderoth, innan resan gick vidare mot flygplatsen.

”Enastående prestation”

I TV12 var experterna Peter Andersson och Jennifer Tillman imponerade över den tuffa resan som Linderoth och Cruzado Dela Noche fick gå för att vinna loppet.

– Han har härdats i hårdare lopp i Sverige och visade att han var hårdast i gänget, han var stark och rejäl och bra kört av Linderoth, sa Tillman.

– Prestationen är enastående, vilket upplopp, sa Peter Andersson.

Tvåa i loppet blev Tysklands-tränade Cash Hanover och på tredjeplats slutade Johan Untersteiner-tränade Gijon, en placering som gav 25 000 euro, motsvarande 250 000 kronor.