Vann 1,6 miljoner – tack vare strykning

Skrällarna duggade tätt på V75 från Skellefteå i lördags.

Det gjorde V75-omgången så pass svår att ingen lyckades hitta alla sju rätt.

Hos ICA Kvantum i Lidköping jublades det dock friskt ändå.

Anledningen: de vann drygt 1,6 miljoner kronor på sex- och fem rätt.

Vinsten blev ett faktum efter strykningen på Jokivarren Kunkku – då de fick in vinnande Junifaks som reserv.

88 andelsköpare fick dela på jättevinsten – men många kunder visste inte ens om att de vunnit knappt 19 000 kronor per andel.

”Blev en stor överraskning”

– Jag hade turen att jobba i söndags när de flesta kom in till butiken och hämtade ut sina vinster. Det roligaste var att en del visste inte om att vi vunnit så mycket, och det blev en stor överraskning för en del av vinnarna, berättar Ann-Catrine Alvarsson hos ICA Kvantum i Lidköping för Trav365 och fortsätter:

– Stämningen i butiken efter vinsten har varit superbra, man har fått träffa många glada vinnare och det bästa var helt klart de vinnare som trodde vi bara fick fem rätt. Att se deras reaktion när de fått reda på att de vunnit knappt 19 000 kronor har varit helt underbart.

ICA Kvantum i Lidköping blev med sina 1,6 miljoner kronor bäst i Sverige i lördags, hjärnan bakom det lyckosamma V75-systemet var en tjej vid namn Sandra Falck.

– Det är ett system med tre hästar i samtliga sju V75-lopp och det kostar 114 kronor per andel, och det är ett system som skördat framgång hos oss tidigare. Sandra spelade så sent som i mars in 107 000 kronor per andel på detta bolag. Hon spikar ju ingen häst utan tar tre hästar i alla lopp, det kan nog ha varit avgörande i den svåra omgången i lördags.

”Då hoppas vi på nya framgångar”

Var det nära att ni fick sju rätt?

– Vi missade jätteskrällen Global Teardrop, den blev för svår att få med på tre hästar.

Hur har ni firat vinsten?

– Det har blivit dåligt med firande faktiskt, och varför vet jag inte. Vi får ta och samla alla andelsköpare och fira något framöver. Förhoppningsvis redan till helgen när det är super jackpot på V75, och då hoppas vi givetvis på nya framgångar, säger Ann-Catrine Alvarsson.