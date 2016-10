Den här veckan är det V75-hysteri i landet.

Anledningen: superjackpott på V75 från Åby i Mölndal utanför Göteborg, 69 miljoner kronor väntar en ensam vinnare – i så fall alla tiders vinstrekord.

De fem största travvinsterna i V75-historien ligger på 67 miljoner kronor, 56 miljoner kronor, 47 miljoner kronor, 45 miljoner kronor och 34 miljoner kronor.

Vad krävs för att bli ensam på V75? Vad krävs för att vinna miljoner på V75?

Trav365 har tagit fram unik fakta och statistik – så har de svenska travspelarna blivit ensamma på V75.

Det här krävs

I de fem V75-omgångar där de fem högsta vinsterna delats ut så har det i de två rekordomgångarna saknats favoriter, i den högsta och näst högsta V75-utdelningen i historien gick omgångarna helt rena från favoriter. I den tredje- fjärde och femte omgången har ett av de sju V75-loppen vunnits av en favorit. I den tredje högsta V75-utdelningen i historien, den på 47 miljoner kronor, vann omgångens största favorit, och i den fjärde högsta V75-utdelningen i historien vann omgångens näst största favorit.

Gemensamt för alla fem V75-omgångar där rekordvinsterna har delats ut är att det krävts minst två hästar spelade till under tio procent, i en av omgångarna vann fyra hästar spelade till under tio procent, i tre av omgångarna vann tre hästar spelade under tio procent, och i en av omgångarna vann två hästar spelade till under tio procent.

1)

Vinst: 67 miljoner kronor

När: 27 februari 2010

Bana: Axevalla

Rätt V75-rad:

V75-1: 2 Midsummer King (3%) (Sjunde mest spelad i loppet)

V75-2: 4 Ekets Patrik (37%) (Andrahandsfavorit)

V75-3: 6 Bobtail (27%) (Andrahandsfavorit)

V75-4: 3 Zerba G. (10%) (Sjunde mest spelad)

V75-5: 1 Seagarden´s Lady (6%) (Sjätte mest spelad)

V75-6: 11 Celebrity Photo (8%) (Sjunde mest spelad)

V75-7: 3 Alien´s Kiss (15%) (Femte mest spelad)

7 rätt: 63 077 727 kronor

6 rätt: 115 316 kronor

5 rätt: 4 530 kronor

Notera: Ingen favorit vann omgången, och tre hästar spelade till under tio procent vann.

2)

Vinst: 56 miljoner kronor

När: 14 januari 2012

Bana: Åby

Rätt V75-rad:

V75-1: 10 Echauffour (4%) (Sjätte mest spelad i loppet)

V75-2: 4 Global Manhattan (14%) (Fjärde mest spelad i loppet)

V75-3: 3 Kite Face (10%) (Fjärde mest spelad i loppet)

V75-4: 9 Fighter Gull (12%) (Tredje mest spelad i loppet)

V75-5: 8 Nestor Gel (2%) (Nionde mest spelad)

V75-6: 7 Cayenne Käbb (15%) (Tredje mest spelad)

V75-7: 2 Admiral Sea (2%) (Sjunde mest spelad)

7 rätt: 53 195 326 kronor

6 rätt: 151 984 kronor

5 rätt: 5 518 kronor

Notera: Ingen favorit i V75-omgången vann, och tre hästar spelade till under fem procent vann.

3)

Vinst: 47 miljoner kronor

När: 7 juli 2007

Bana: Halmstad

Rätt V75-rad:

V75-1: 1 Elton Silvio (73%) (Omgångens största favorit)

V75-2: 8 Roy Lavec (12%) (Sjunde mest spelad i loppet)

V75-3: 7 Hövding Lavec (16%) (Tredje mest spelad)

V75-4: 10 Some Gold (22%) (Tredje mest spelad)

V75-5: 8 I Have to Dance (14%) (Fjärde mest spelad)

V75-6: 1 Lass Formula (2%) (Näst minst spelad i loppet)

V75-7: 8 Capricorn Label (2%) (Tredje minst spelad i loppet)

7 rätt: 43 223 775

6 rätt: 64 610

5 rätt: 2 366

Notera: Hela V75-omgångens största favorit vann, men två hästar spelade till under fem procent vann.

4)

Vinst: 45 miljoner kronor

När: 24 juni 2007

Bana: Kalmar

Rätt V75-rad:

V75-1: 1 Real Desire (2%) (Nionde mest spelad i loppet)

V75-2: 15 Brave Sand (9%) (Åttonde mest spelad)

V75-3: 10 Hövding Lavec (8%) (Sjätte mest spelad)

V75-4: 6 Lanxess Palema (6%) (Femte mest spelad)

V75-5: 7 Ules Wilma (15%) (Femte mest spelad)

V75-6: 3 Conrads On Line (28%) (Tredje mest spelad)

V75-7: 2 Hurricane Line (73%) (Omgångens näst största favorit)

7 rätt: 43 540 541 kronor

6 rätt: 83 085 kronor

5 rätt: 2 939 kronor

Notera: Omgångens näst största V75-favorit vann, men hela fyra hästar spelade til under tio procent stack nosen först.

5)

Vinst: 34 miljoner kronor

När: 23 december 2011

Bana: Bergsåker

Rätt V75-rad:

V75-1: 9 Campbell Ås (7%) (Sjätte mest spelad i loppet)

V75-2: 9 Breedlove (6%) (Tredje mest spelad)

V75-3: 10 I Wont Dance (20%) (Favorit)

V75-4: 10 Troll Elden (14%) (Tredje mest spelad)

V75-5: 12 Pixel Chic (4%) (Sjunde mest spelad)

V75-6: 8 Fantastic Ås (1%) (Näst minst spelad i loppet)

V75-7: 8 Chip Dealer (16%) (Andrahandsfavorit)

7 rätt: 13 836 575

6 rätt: 51 995

5 rätt: 2 088

Notera: En V75-favorit vann i omgången, och fyra hästar spelade till under tio procent vann. Den här omgången blev storvinnaren inte ensam på V75, men hade 2,5 system av de totalt 3,5 som satte sju rätt.