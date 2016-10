Plusbetygen: ”Han gjorde allting rätt”

V75-1:

Loppet:

Kommentar: Ett bra Klass 1-försök. Starke Bacan Degato utvändigt ledaren, favoriten som styrdes på i tredjespår, och en lurpassande Björn Goop i andra par utvändigt. Heiskanens styrning, bankrekord och duellen mellan Västerbo Hard Cash och Bacan Degato upploppet ner gör att betyget inte kan bli annat än en fyra.

Vinnaren: 6 Bacan Degato

Kommentar: Strålande insats av den fyraårige valacken på nytt banrekord, och han är verkligen under utveckling. Fick ett tungt lopp utvändigt ledaren och tappade flera längder på Västerbo Hard Cash in mot upploppet när Veijo valde att gå ner på innerspår, men han hade ändå mod att ta sig förbi till slut och det imponerade. Bacan Degato går upp i Gulddivisionen, enligt Heiskanen.

Segerkusken: Veijo Heiskanen

Kommentar: Idiotstyrning, eller genialisk styrning. Oavsett så blev det klockrent för Veijo Heiskanen och Bacan Degato. Heiskanen valde att gå ner på innerspår runt sista sväng och det såg ut att bli en ödesdiger manöver då ledaren tröttnade, men ekipaget fick chansen på upploppet och spurtade till seger. Lika mycket som Heiskanen hyllades för sin styrning efter loppet, lika mycket skit hade han säkerligen fått om det inte blivit seger.

Loppets : 11 Wellino Avenue

Kommentar: Loppets favorit slutade sist bland de felfria. Kusken Magnus Jakobsson avancerade i tredjespår från köposition 1300 meter från mål, men blev kvar i tredjespår hela vägen och var tidigt slagen. Både häst och kusk har haft bättre dagar.

V75-2:

Loppet:

Kommentar: Det blev aldrig den riktiga körningen i det här loppet som det spekulerades i på förhand, och som det brukar bli när det handlar om Lärlings SM. Många kuskar borde också stannat i första- och andraspår, än att ge sig ut i spåren under slutrundan med chanslösa hästar.

Vinnaren: 1 Tudor Kronos

Kommentar: Svarade för en bra insats och visar att han har en inställning av guld, men fick också det perfekta loppet och ska efter den resan ”bara vinna”.

Segerkusken: Angelica Holm

Kommentar: Vinner man Lärlings SM borde man få ett bättre betyg än godkänd, kan tyckas. Men, i ärlighetens namn behövde inte Angelica Holm göra speciellt mycket i det här loppet, mer än att köra rakt fram hela vägen. Att Holm fick ”kasta loss” och chansa med hästen sista biten gör att betyget nosar på en trea.

Loppets : Favoriten 8 Sloppy Joe spurtade frenetiskt upploppet ner, men var aldrig med segerchans i loppet. Oskar J Andersson fick backa sist från start, och sedan var det hästar i vägen hela loppet och det klassiska uttrycket ”runda korvkiosken i sista sväng” passar sällan så bra in som på Sloppy Joe.

V75-3:

Loppet:

Kommentar: När favoriten i ett tidigt skede av loppet kunde hitta till ledningen så kändes det avgjort, och det hände inte speciellt mycket. Danske Jeppe Juel försökte utmana med Tonicetobetrue, men bättre Bronsdivisionslopp än det här har vi sett.

Vinnaren: 9 Heartbreaker V.S.

Kommentar: Kom igenom perfekt från start och fick smärtfritt ta över ledningen, och vann sedan pliktskyldigt, ivrigt påhejad av Björn Goop, utan att imponera.

Segerkusken: Björn Goop

Kommentar: Kom igenom fint från sitt bakspår och kunde tidigt placera favoriten i ledningen, och höll sedan igång hästen upploppet ner på klassiskt ”Goop-maner” och det räckte till knapp men säker seger.

Loppets : 6 Eder Bob var aldrig med chans. Många spekulerade i att han skulle vara med och köra om ledningen, men han blev tillsammans med Veijo Heiskanen kvar ute i tredjespår och Veijo fick backa sig sist. Var sedan aldrig aktuell.

V75-4:

Loppet:

Kommentar: Ett av omgångens tråkigaste lopp, det kördes visserligen i ganska bra tempo men många av de mer betrodda hästarna underpresterade och roligare lopp på V75 har skådats.

Vinnaren: 11 Zorn Brick

Kommentar: Fick ett perfekt lopp i rygg på ledaren i bra tempo, men avgjorde ändå med en gäspning när han vreds ner på open stretch.

Segerkusken: Thomas Uhrberg

Kommentar: Kryssade mellan hästar från start och hittade från spår elva ner i rygg på ledaren (!) redan i ingången till första sväng. Uhrberg vred sedan ner den danske hästen via open stretch och avgjorde plättlätt. Uhrberg avgjorde loppet redan i starten.

Loppets : 6 Totally Secret, skulle enligt många braka till ledningen men kunde aldrig utmana i spetsstriden, placerades sedan invändigt och tappade stilen redan i ingången till sista sväng. Dålig andrahansfavorit.

V75-5:

Loppet:

Kommentar: När Veijo Heiskanen tidigt kunde köra sig till ledningen med favoriten Some Summit, samtidigt som han hade Jestet och Peter Untersteiner i ”bakfickan” blev det inte mycket till lopp. Betyget blir ändå en trea, då det var läckert att se Jetset spurta ner Some Summit till slut.

Vinnaren: 5 Jetset

Kommentar: Fick visserligen ett bra lopp av sin kusk Peter Untersteiner, men hon avgjorde plättlätt via open stretch till slut och det här är en riktig hedershäst som alltid levererar starka insatser.

Segerkusken: Peter Untersteiner

Kommentar: Gjorde allting rätt i sulkyn. Spets, släpp till favoriten, och open stretch till slut. Att det kan se så enkelt ut, när man sitter bakom en fin häst.

Loppets : 7 Playing Tua galopperade hejdlöst direkt från start och var aldrig med i matchen.

V75-6:

Loppet:

Kommentar: Ingen skugga över vinnaren, men roligare lopp än så här har skådats. Det brukar hända mycket i loppen när det tävlas på Åby, här hände ingenting.

Vinnaren: 3 Top of the World

Kommentar: Har gått i ledningen 13 gånger och vunnit samtliga 13, det är statistik som vi inte alls ser särskilt ofta, framför allt inte i dagens travsport. Det blev inte mycket till lopp, men Reijo Liljendahls häst vann väldigt enkelt.

Segerkusken: Ulf Ohlsson

Kommentar: Det var nog ganska lätt att heta Ulf Ohlsson i det här loppet, det var bara att köra rakt fram hela vägen. Lätt till ledningen och sedan lätt undan till slut.

Loppets : 1 Patricia Hastrup som fick det perfekta loppet i rygg på ledande Top of the World, men som inte kunde någonting när hon fick chansen via open stretch. Här väntade sig de flesta betydligt mer.

V75-7:

Loppet:

Kommentar: Ett SM är ett SM, och sista 500 meterna av loppet höjer betyget från två till tre. Men, i ärlighetens namn var inte det här mycket till lopp, och Ivar Sånna ”räddade” loppet.

Vinnaren: 9 Ivar Sånna

Kommentar: Floppade när han flyttade till Norge och många trodde att han var slut, men topptränaren Frode Hamre har verkligen fått ordning på honom och som han ser ut för dagen. Trots att Mosaique Face smärtfritt kom till ledningen så hade Ivar Sånna inga som helst problem att plocka ner denne till slut, och det såg helt okört ut över mål, nästan i varje fall.

Segerkusken: Jomar Blekkan

Kommentar: Det ser så enkelt ut när man sitter bakom en bra häst, den har vi hört förut va? Men den norske kuskprofilen förivrade sig inte, utan litade på sin häst och det gjorde han helt rätt i.

Loppets : 4 Alfas da Vinci

Kommentar: Titelförsvararen fick punktering redan i starten och med demolerat hjul var dagen över, redan innan den ens hade börjat.

Usel

Underkänd

Godkänd

Bra

Mycket bra

Landslagsklass/världsklass