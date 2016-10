Stor svensksuccé i VM-loppet i New York sent under lördagskvällen.

Svenske stortränaren Åke Svanstedt, sedan några år tillbaka med bas i USA, tog hem storloppet med sin stjärnhäst Resolve.

De vann på segertiden 1.11,5 över distansen 2 011 meter vilket är nytt världsrekord för äldre hingstar och valacker på 800-metersbana.

Tvåa i loppet slutade svenske Oasis Bi, körd av Erik Adielsson, tränad av Stefan P Pettersson från Mantorp.

”Hög kapacitet”

Resolve och Åke Svanstedt kunde i ett tidigt skede av loppet överta ledningen från Erik Adielsson och Oasis Bi, sedan vann de VM-loppet tämligen säkert. Oasis Bi och Erik Adielsson fick chansen i början av upploppet, men kunde aldrig utmana.

– Han är en riktig fighter den här hästen, han gör alltid fina lopp och han har hög kapacitet, sa Åke Svanstedt i vinnarcirkeln efter loppet.

Trea i loppet slutade Flanagan Memory från Kanada, fyra slutade svenske On Track Piraten, körd av Örjan Kihlström och tränad av Hans R Strömberg, och femma slutade talangen Kevin Oscarsson med pappa Jim Oscarsson-tränade Explosive de Vie.