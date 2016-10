”Hemlig inspelning

Programmet ”Stjärnkusken” gjorde succé i TV4 under 2015 med över 500 000 tittare per avsnitt i snitt. Nu är det klart att det blir en ny säsong och under tisdagen gick Linda Lindorff ut och berättade att hon tar över som programledare efter Jessica Almenäs.

– Jag är väldigt tacksam att få ta över detta program efter Jessica Almenäs. Det är vansinnigt roligt, det kommer ni snart få se, säger Linda Lindorff.

Nu börjar det även komma fram vilka som ska delta i travprogrammet där kändisar får lära sig att sköta om travhästar och tävla mot varandra i travlopp.

”Intensiv vecka”

Redan för en månad sedan gick tidningen Travronden ut i sin papperstidning och uppgav att skådespelaren Regina Lund och ledarskapskonsulten, tidigare predikanten, Runar Sögaard är klara för programmet. Då var det inte många som trodde att det var på allvar att den osannolika duon skulle vara med i en dokusåpa om trav.

Nu bekräftar Regina Lund indirekt på sitt Instagram-konto att uppgifterna i Travronden verkar vara korrekta för hennes del. På flera bilder figurerar hon i olika miljöer på Solvalla travbana, och i bildtexterna skriver hon bland annat:

– Jag återhämtar mig från riktigt elak långvarig förkylning och gör mig redo för en intensiv vecka med dygnet-runt-inspelningar av ett för mig helt nytt, spännande och annorlunda program jag ännu inte får berätta om.

Stjärnorna lärare

Enligt facktidningen Travronden, som på tisdagen återupprepade uppgiften på sin webbsida, är även Runar Sögaard klar för ”Stjärnkusken”. Runar är mest känd som Carolas ex-make och för sin tidigare karriär som predikant. Flera travbanebesökare på Solvalla uppger att de har sett Runar på Solvalla vid inspelningstillfällen. Trav365 har sökt Runar Sögaard utan framgång.

Kvar från förra säsongen av ”Stjärnkusken” är proffskuskarna Erik Adielsson och Jennifer Tillman som fungerar som lärare och experthjälp åt deltagarna. Tränaren Kari Lähdekorpi har däremot bytts ut mot Lennart Forsgren.

Förra säsongen vanns av rockmusikern Kee Marcello som sedan tog amatörlicens tillsammans med Patrik Sjöberg. Kee Marcello är dock avstängd från travet för onykterhet i samband med att han skulle ha kört sitt livs första travlopp på Dannero travbana i augusti.