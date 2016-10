Stjärnhästen Delicious U.S. är sjuk – igen.

Det var i slutet på april tidigare i år som nyheten om att Daniel Redéns jättestjärna Delicious U.S. var skadad slog ner som en bomb i trav-Sverige.

En av förhandsfavoriterna till segern i Sveriges största travlopp Elitloppet försvann och hennes framtida karriär var oviss.

Det sjuåriga stoet återhämtade sig dock snabbt och var tillbaka på tävlingsbanan redan i augusti – och har efter sin skada tagit fyra raka segrar.

Nu var planen att hon skulle siktas mot Frankrike, Paris, Vincennes och världens tuffaste travlopp Prix d´Amérique.

Då hände det som inte fick hända – Delicious U.S. har blivit sjuk. Det skriver hästens tränare Daniel Redén på sin hemsida.

”Framtiden är svår att sia om”

– Delicious fick akuta magsmärtor i slutet av förra veckan och vi tvingades åka till Veterinärhögskolan i söndags. Där upptäcktes att hon har en kronisk magsjukdom, som hon har haft och kommer att få leva med resten av sitt liv. Vi gör vad vi kan för att underlätta hennes vardag och redan i måndags kunde vi hämta hem Delicious från Uppsala, säger Daniel Redén.

Läget för Delicious U.S. under helgen var kritiskt – men hon är redan på bättringsvägen.

– Man kan aldrig riktigt veta hur det här utvecklar sig och det är svårt att planera något just nu. Hästen har visat för alla vilken bra tävlingshäst hon är och det finns inte mycket mer att bevisa vad gäller den biten. Samtidigt visar hon sådan glädje varje gång man kör henne och det vore tråkigt att ta henne till avel redan nu. Framtiden är svår att sia om, säger Daniel Redén på sin hemsida.

Delicious U.S. har på karriärens 49 starter segrat vid 24 tillfällen och hon har sprungit in drygt 6,1 miljoner kronor, i fjol röstades hon fram till Årets Häst i Sverige och noterades för dubbla världsrekord. Hon står just nu med nio raka segrar.