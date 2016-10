Veijo om sorgen: ”Är jättetråkigt”

– Det är jättetråkigt. Han var en trevlig pojke, säger Veijo Heiskanen, där Hoffren jobbade som lärling under två år.

Under måndagskvällen skulle den finske travtränaren Juhamatti Hoffren ha startat två av sina hästar på Bodentravet och V64.

På måndagsmorgonen nåddes Bodentravets David Zimmer av den tragiska nyheten att Hoffren omkommit i en trafikolycka i helgen i Finland. Något som även Juhamattis bror bekräftar för Iltalehti.

– Det kom ett mail från Finska Travförbundet om att Juhamatti Hoffren omkommit i en trafikolycka och att hästarna Lago Negro och Willian Birdland därför skulle strykas. Jag har via Jaakko Alamäki i efterhand fått veta att Juhamatti var ensam i bilen, men kom över på fel sida av vägen och kraschade in i ett träd. Det är vad jag vet just nu, säger David Zimmer till Travronden.

”Fick beskedet i går”

Juhamatti Hoffren beskrivs som en stor talang i Finland och vann bland annat K.G.Bartmarks Minneslopp på Jägersro som tränare 2009 med Prick du Ling.

Mellan 1998 till 2000 jobbade Hoffren som lärling hos stjärntränaren Veijo Heiskanen på Åby.

– Jag fick beskedet i går vid fem-sex. Det är jättetråkigt, han var en trevlig pojke, säger Heiskanen till Trav365.

Vad minns du av Hoffren från tiden som lärling hos dig?

– Han var jättetrevlig. Vi hade kontakt då och då och pratade i somras om att han skulle komma och hälsa på mig så fort han hade möjlighet och köra häst tillsammans. Det hade verkligen gått bra för honom som tränare på slutet.

Hedrar hans minne

Veijo har god kontakt med Juhamattis familj, då han bland annat kört hästar åt Juhamattis pappa tidigare.

– Jag har pratat med dem och beklagar verkligen sorgen.

Under tisdagen kör Veijo Heiskanen lopp på Jägersro och kommer tillägna en eventuell seger till Juhamattis minne.

– Ja, det är självklart att jag kommer göra.

Under tävlingarna på Boden under måndagskvällen kommer Juhamatti Hoffren hedras genom att defileringen till första loppet kommer ske utan musik.