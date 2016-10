PLUSBETYGEN: ”Det var ingen bluffseger”

V86-1:

Kommentar: Massor av ledarskiften första varvet innan positionerna sedan satte sig. Spelfavoriten Bartender In hittade andrapar utvändigt och där bakom satt hårt betrodda Even's First Boy. 700 kvar attackerade dessa och där bakom smög Stay Alert med. Den sistnämnda hade bäst spurtkrut och avgjorde knappt men säkert före Even's First Boy.

Vinnaren: 2 Stay Alert

Kommentar: Fick ett fint lopp och spurtade bra till en knapp seger. Välförtjänt seger för femåringen som ofta gör bra insatser utan att få sticka nosen först.

Segerkusken: Peter Untersteiner

Kommentar: Gjorde inga fel utan hittade de rätt ryggarna. Finishkörningen var som vanligt vass och det var nog det som avgjorde till slut. Flemming Jensen bakom tvåan Even's First Boy var som vanligt lite passiv i slutfasen.

Loppets : 1 Bartender In

Kommentar: Spelades till favorit och fick dessutom ett perfekt lopp. Hästen hade greppet in på upploppet men gav sig sedan mycket enkelt och borde helt enkelt ha kunnat bättre.

V86-2:

Loppet:

Kommentar: Lite körning in mot den första svängen där Like Lightning lyckades försvara täten. Prins Alf hamnade utvändigt och där bakom smög Pippi och Nato Dream. Över upploppet blev det en duell mellan Like Lightning och Prins Alf där den sistnämnda drog det längsta strået tillsammans med Ulf Ohlsson.

Vinnaren: 4 Prins Alf

Kommentar: Elvaåringen lyckades vinna den här supersprinten trots en resa utvändigt om ledaren. Strongt gjort av hedershästen som får en stark trea i betyg.

Segerkusken: Ulf Ohlsson

Kommentar: Hamnade utvändigt men därifrån förivrade sig inte Uffe utan jobbade istället in hästen säkert över upploppet.

Loppets : 3 Pippi

Kommentar: Trodde vi och många andra skulle ta hand om ledningen men hon öppnade mycket sämre än vanligt. Stoet hamnade ändå i andrapar utvändigt men kunde ingenting när attacken sattes in på upploppet och var en klar besvikelse.

V86-3:

Loppet:

Kommentar: Favoriten direkt till spets och sedan hände ingenting även om ledaren drog på i bra tempo. Betyget slutar ändå på en tvåa då vinnande favoriten Disco Volante bara stack undan i mycket bra stil över upploppet.

Vinnaren: 6 Disco Volante

Kommentar: Öppnade snabbt till ledningen och väl där höll körande Johan Untersteiner ett vettigt tempo. Över upploppet lämnade hästen sina konkurrenter och intrycket var kanonbra, vilken häst! Det här tror vi är en blivande stjärna om han bara får vara frisk.

Segerkusken: Johan Untersteiner

Kommentar: Johan körde resolut från start och övertog spets i ett tidigt skede. Bestämde tempot själv och lät sedan hästen sprinta undan över upploppet. Stabilt och bra kört av Johan med storfavoriten.

Loppets : 3 Una Blessed

Kommentar: Una Blessed var inte dålig men blev rejält avklädd av favoriten över upploppet. Vi trodde att hon skulle vara betydligt närmare i mål när hon fick en så fin smygresa.

V86-4:

Loppet:

Kommentar: Stuck on Joe tidigt till ledningen men Thomas Dalborg släppte till Björn Goop bakom Freddie Islet efter 500 meter. Goop dämpade sedan tempot en bit. Galliano Boko attackerade 800 kvar, samtidigt började ledaren Freddie Islet trava dåligt. Stuck on Joe fick chansen in på upploppet men kunde inte alls utmana utan Freddie Islet höll ihop travet och vann säkert.

Vinnaren: 7 Freddie Islet

Kommentar: Freddie Islet svarade för en bra insats även om travet inte flöt klockrent de sista 700 metrarna.

Segerkusken: Björn Goop

Kommentar: Körde offensivt mot hårt betrodde Stuck on Joe och fick då överta ledaren på den första långsidan. Björn visade sedan upp fina körhänder när han lyckades hålla sin häst i rätt gångart och därför får han en svag fyra i betyg.

Loppets : 3 Stuck on Joe

Kommentar: Var hårt betrodd och det började bra då hästen enkelt tog hand om ledningen. Sedan släppte körande Thomas Dalborg till Freddie Islet efter en bit. Luckan kom perfekt in på upploppet men Stuck on Joe tappade många längder på vinnaren och slutade bara trea.

V86-5:

Loppet:

Kommentar: Här hände det inte särskilt mycket inledningsvis men desto mer i avslutningen! I ledningen satt Legend Brodde men 600 meter ifrån mål kastade Jeppe Juel loss bakom Triton Neergård som forsade fram utvändigt ledaren. Sedan fick vi se en häftig duell dessa emellan där Triton Neergård lyckades sätta nosen först.

Vinnaren: 7 Triton Neergård

Kommentar: Satt en bit bak i andraspår. 600 meter från mål fick hästen full anfallsorder och som Triton Neergård avslutade! Hästen tog sig snabbt fram utvändigt om ledaren och kämpade verkligen till sista blodsdroppen. Det räckte till en knapp seger och det mycket välförtjänt. Insatsen var kanonbra!

Segerkusken: Jeppe Juel

Kommentar: Dansken Jeppe Juel får en trea i betyg då han fick ordentlig snurr på sin häst och lyckades hålla denne motiverad hela vägen in i mål.

Loppets : Peter Untersteiner

Kommentar: Peter Untersteiner körde passivt med den stora favoriten Hades Håleryd och gick direkt ner i rygg ledaren. Han lyckades sedan inte försvara den positionen utan lät en konkurrent slinka ner framför och ekipaget satt då som trea på innerspår. Sedan strulade det och hästen drogs bakåt och var då chanslös när luckan väl kom över upploppet.

V86-6:

Loppet:

Kommentar: Charming Soldier öppnade snabbt till täten och utvändigt hamnade favoriten Mister Niky. Vinnande Perfect Dynamite stod för tung slutrunda ute i tredjespår och avgjorde på ett rejält sätt över upploppet.

Vinnaren: 9 Perfect Dynamite

Kommentar: Senast slog Perfect Dynamite kanonen Le Miracle (som visserligen inte var som bäst den dagen) men nu visade han att det inte var någon bluffseger. Hästen fick en mycket jobbig slutrunda i tredjespår men hade ändå mod att avgöra över upploppet. Det såg dessutom väldigt enkelt ut den sista biten och hästen var helt enkelt riktigt bra!

Segerkusken: Kaj Widell

Kommentar: Det är (nog) inte svårt att vara kusk när man sitter bakom en överlägsen häst och det gjorde Kaj Widell den här onsdagskvällen.

Loppets : 5 Mister Niky

Kommentar: Hamnade visserligen i ”dödens” men tappade travet i slutkurvan och galopperade som slagen med 300 meter kvar av loppet. En dålig favorit helt enkelt.

V86-7:

Loppet:

Kommentar: Händelserikt lopp där Dizzy River släppte ledningen till Mellby Ciceron med dryga varvet kvar. Vinnande Part Nan Angelen attackerade först i tredjespår och landade snett utvändigt om tätduon in mot slutkurvan. Det var många hästar med chans in på upploppet men Part Nan Angelen var tuffast den sista biten och segern blev till slut ganska säker.

Vinnaren: 11 Part Nan Angelen

Kommentar: Tvingades dra upp spurten men kunde ändå avgöra den sista biten och insatsen var klart bra av Robert Berghs häst.

Segerkusken: Johnny Takter

Kommentar: Johnny Takter är på väg tillbaka till hetluften efter sin paus och tog här en skön seger. Johnny såg till att koppla segergreppet i god tid före mål och vi har ingenting att anmärka på.

Loppets : Preben Sövik

Kommentar: Körde offensivt med Picasso Sama men hade inte fog för det utan hästen var tidigt slagen.

V86-8:

Loppet:

Kommentar: Här blev det ordentlig körning från start mellan Sapajou och favoriten Brothers in Am och första femhundra gick under 1.09! Sapajou försvarade täten och fick sedan en hetsig Betel Am på utsidan. Mellby Caddy attackerade på den sista långsidan och bakom denna följde Palermo Broline som avgjorde enkelt över upploppet.

Vinnaren: 12 Palermo Broline

Kommentar: Skötte sig äntligen och fick en bra resa och tackade för det genom att spurta vasst till en säker seger.

Segerkusken: Björn Goop

Kommentar: Serverade sin häst en perfekt resa och Goop fick bra fart på sin springare när attacken sattes in. En stark trea i betyg för Goop.

Loppets : Måldomarna?

Kommentar: Det såg onekligen tveksamt ut när Jennifer Tillman togs sig ut på upploppet bakom favoriten Brothers in Am. Spontant och efter att ha tittat på måldomarfilmen känns det nog allt som att det borde ha blivit en diskning av måltvåan tillika favoriten Brothers in Am. Jennifer Tillman gav till synes konkurrenten Mellby Caddy en rejäl bredsida för att ta sig loss och utan den manövern är favoriten inte tvåa i mål. Det kändes lite fegt av Solvallas måldomare att fria, men överlag känns det som att måldomarna har svårt att diska favoriter och hästar som inte vinner.

