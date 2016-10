V75-vinnare död: ”Varit en tung dag”

Nioårige V75-vinnaren Remember My Name är död.

Nioårige hingsten Remember My Name har fått somna in.

Han inledde sin tävlingskarriär hos Per-Gunnar Johansson i Boden, för att sedan flyttas till Petter Lundberg.

I början av 2014 kom han till Håkan K Persson – och vann senare samma år V75 på Mantorp.

På stall Håkan K Perssons Facebook-sida meddelade man sent under onsdagen att Remember My Name har fått somna in.

”Ibland finns ingen annan utväg”

– Det har varit en tung dag i dag för oss alla i stallet. I dag har Remember My Name fått vandra vidare till de evigt gröna ängarna, skriver stallet på sin Facebook och fortsätter:

– Ibland finns det ingen annan utväg hur gärna man än önskar att det fanns något man kunde göra. Tyvärr var skadorna för många.

Totalt startade Remember My Name 49 gånger i karriären, det slutade med 13 segrar och drygt en miljon i insprungna prispengar.

– Behöver nog inte gå in djupare på vad denna häst har betytt för Håkan personligen och för hans verksamhet, skriver stall Håkan K Persson på sin hemsida.

Trav365 har sökt Håkan K Persson för en kommentar