Stjärnans löfte – om han vinner 37 milj

Malmö Redhawks har gått som tåget i SHL, bortsett från hemmaförlusten mot Växjö under torsdagen.

Målvakten Oscar Alsenfelt tror dock att både han och laget har mer att ge.

– Vi har spelat bra, men fått nästan ännu mer poäng sett till hur vi har spelat. Jag tror vi kan göra det ännu bättre. För egen del har det börjat bra och studsat med mig, men samma här som med laget, jag ska försöka bli bättre längs vägen.

En av Alsenfelt stora intressen, vid sidan av ishockeyn, är trav. Han är delägare i Veijo Heiskanen-tränade Bacan Degato tillsammans med bland annat TV4-profilen Patric Skoglund.

”Det är skitkul”

– Det började med att pappa tog med mig på Jägersro när jag var liten och jag följer trav regelbundet varje dag och är på Jägersro vid alla storhelgerna. Jag lägger nog tio timmar i veckan på att titta på förhands och efterhands av loppen. Under hockeysäsongen blir det dock mindre tid att se loppen live, säger han och fortsätter:

– Det är skitkul att vara delägare, speciellt nu när man ser att han fått en nystart hos Veijo och tar sig uppåt i klasserna.

Tillsammans med backen Nils Andersson bildar han ”trav-maffian” i laget. Men Alsenfelt menar att han är mycket bättre på att tippa än sin lagkamrat.

– Han är extremt intresserad, men jag vinner alltid våra tipstävlingar. Sämst i laget på att tippa är utan tvekan Christoffer Forsberg. Han tippar varje vecka men har aldrig några rätt, säger han och skrattar.

”Känns som en luring”

På lördag är det jackpott på V75, där en ensam vinnare kan ta hem 37 miljoner kronor. Tävlingarna avgörs på Oscar Alsenfelts hemmabana Jägersro. Samtidigt spelar hans Malmö seriefinal hemma mot Karlskrona hemma i Malmö Arena. SHL-målvakten har sin skräll klar, som bara är streckad till fem procent i skrivande stund.

– 1 Favorite Boko i V75-3 känns som en liten luring från start, han kommer jag spela på.

– I C.L. Müllers Memorial, V75-7, tror jag att 6 Thakethem vinner. Jag tror han kommer får överta ledningen och håller därifrån. On Track Piraten kanske är bäst men jag är osäker på formen, samma sak med Mosaique Face.

Till sist Oscar. Om du skulle bli ensam med sju rätt och ta hem 37 miljoner kronor. Vad skulle du göra?

– Jag skulle ha en riktigt stor fest, och skänka bort rätt mycket pengar.

Skulle Malmö Redhawks få ta del av en slant då?

– Nej, vi har pengar, ha ha. Kanske att Pantern skulle få i stället.

Alsenfelts tips till Top 7 med spik, V75-5:

1) 10 Top of the World: ”Kommer bli körning och han kommer med bra form”

2-4) 5 Next To None Sib, 6 Pepe di Jesolo, 1 Augustus F.: ”De har bästa spåren, bra kuskar och bra hästar. Det är mest logiskt att de slutar 2 till 4”.

5) 11 King City: ”Kommer få draghjälp av Top of the World”.

6) 2 Sylvester D.K.: ”Har en stark slutspurt”.

7) 4 Napoleon C.D.: ”Har ett bra spår och Jorma Kontio i sulkyn. Känns egentligen rätt ologiskt att sätta honom som sjua, men så får det bli”.

6 kombinationer/24 kr.