Galna starten – håller på att köra in i bilen

Då tvingades stjärnkusken Björn Goop hålla igen så han inte skulle köra in i startbilen.

Under lördagen var det premiär av nya spelformen Top 7. Spelet som influerats av franska Quinté där det gäller att tippa de sju främsta hästarna i loppet.

Alla experter var eniga om att loppets favorit Augustus F. från spår ett skulle ta ledningen enkelt. Även stjärnkusken Björn Goop. Inför V75 i hans egna program ”Björnkollen” sa han att det var omöjligt att ta ledningen före Augustus F.. Verkligheten blev en annan.

”En av de startsnabbaste”

Next To None Sib flög fram som en katapult i starten i V75:s femte avdelning, och tog ledningen med flera meter. Björn Goop tvingades till och med hålla igen hästen så startbilen skulle hinna undan.

Vägen fram mot mål var sedan en enda stor uppvisning från nio-åringen, som under karriären haft tre stycken gaffelbandsskador.

– Han är ruggigt startsnabb, en av de startsnabbaste jag kört. Sahara Dynamite var snabb i Elitloppet, som blivit en Youtube-klassiker. Det var nästan så att startbilen inte hann undan, sa Björn Goop efter segern i tidernas allra första Top 7-lopp, V75-5.

”Så jäkla snabb”

– Han är en skön häst, lite äldre men väldigt levnadsglad, fortsatte Goop.

I tv-studion var experterna Micke Nybrink och Jennifer Tillman närmast i chock av pangstarten.

– Det här var årets blåsning, vad hände? Så jäkla snabb, fruktansvärt vad han öppnade, sa Nybrink.

– Han (spetsfavoriten Augustus F.) hade ingenting att sätta emot, sa Tillman.

Rätta raden på Top 7:

1) 5 NEXT TO NONE SIB

2) 2 SYLVESTER D.K.

3) 3 SYLVESTER AMERICA

4) 6 PEPE DI JESOLO

5) 1 AUGUSTUS F.

6) 12 GEORGIE MAE

7) 11 KING CITY

Utdelningen:

7 RÄTT: 397 758 kr

6 FÖRSTA RÄTT: Ingen vinnare

5 FÖRSTA RÄTT: 24 725 kr

4 FÖRSTA RÄTT: 4 766 kr

3 FÖRSTA RÄTT: 1 169 kr

2 FÖRSTA RÄTT: 136 kr