Satte sju hästar – tog hem 1,2 milj

Totalt prickade tre svenska spelare in alla rätt och vann totalt 1,2 miljoner kronor.

Samtidigt tog en spelare i Åmål hem 402 000 efter att ha prickat in alla sju hästarna.

Under lördagen var det jackpott på spelformen V75, med 37 miljoner kronor till en ensam vinnare. Samtidigt var det premiär av den nya spelformen Top 7, där det gäller att tippa de sju första hästarna i loppet.

Historisk vinnare av Sverige allra första Top 7-lopp blev Björn Goop som vann loppet med Next To None Sib.

Tre storvinnare

Totalt var det tre spelare i Sverige som lyckades med bedriften att pricka in de sju första hästarna.

Högsta vinsten gick till en spelare i Åmål som tog hem 402 000 kronor efter att ha lämnat in sitt spel hos Spelbutiken Rio för 48 kronor. Näst högsta vinsten landade i Stockholm, via ett spel inlämnat på nätet och 399 000 kronor för 96 kronor. Trea blev en spelare i Nora som gav 397 000 kronor efter att ha lämnat in på Havannamagasinet för 24 kronor.

Rätta raden på Top 7:

1) 5 NEXT TO NONE SIB

2) 2 SYLVESTER D.K.

3) 3 SYLVESTER AMERICA

4) 6 PEPE DI JESOLO

5) 1 AUGUSTUS F.

6) 12 GEORGIE MAE

7) 11 KING CITY

Utdelningen:

7 RÄTT: 397 758 kr

6 FÖRSTA RÄTT: Ingen vinnare

5 FÖRSTA RÄTT: 24 725 kr

4 FÖRSTA RÄTT: 4 766 kr

3 FÖRSTA RÄTT: 1 169 kr

2 FÖRSTA RÄTT: 136 kr