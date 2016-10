Fick chockbeskedet – i sin mobiltelefon

När Staffan, 73, kollade sin mobil under lördagskvällen fick han en chock: alla rätt och en vinst på 399 000 kronor.

Under lördagen var det premiär för spelformen Top 7. Spelet, som är influerat av franska Quinté, där det gäller att pricka in de sju första hästarna i loppet under V75:s femte avdelning.

Tre svenskar lyckades med bedriften. En av dem var 73-årige Staffan från Stockholm som lämnade in sitt spel för 96 kronor via nätet.

Han, hustrun och en vän var i Göteborg och satt på hotellrummet, och kunde inte följa loppen. I stället valde Staffan att smyga fram resultatet via sin mobil. När han insåg att han hade fått alla sju rätt visste inte glädjen några gränser.

”Tvungen att visa telefonen”

– Det var en glädjechock och fantastiskt roligt. Det kom ett rejält glädjetjut och jag skrek att jag vunnit 400 000 kronor. Min hustru vägrade tro på mig och trodde jag skojade, säger han.

Hur visade du din hustru att du inte skojade?

– Hon är van vid att jag skojar men jag var tvungen att visa henne telefonen. Vi valde att fira vinsten på en restaurang där vi åt och drack gott. Det här sätter lite guldkant på tillvaron.

”Övertygad att Goop skulle vinna”

Staffan har spelat på hästar de senaste 30 åren och har enligt egen utsago vunnit ett par vinster med sexsiffriga belopp tidigare. Taktiken inför lördagens Top 7-premiär var given. Hitta vinnaren och sedan låta datorn göra resten.

– Jag var övertygad om att Björn Goop skulle vinna. Han är en bra kusk och hade en startsnabb häst och skulle komma till ledningen. Men, jag trodde verkligen det var omöjligt att sätta alla sju rätt på förhand, och framförallt sätta häst nummer sex och sju. Så det var bättre att datorn fick ta ut de hästarna.

Till sist, vad ska du göra för vinstpengarna?

– Ja, det blir nog någon resa med lite guldkant, sedan håller jag på att reparera badrummet här hemma, så det här kommer väl till pass.