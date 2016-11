”Succé man drömt om – men inte vågat tro”

Det var i början av 2013 som Reijo Liljendahl tog beslutet att dra igång en egen tränarrörelse och bli proffstränare.

Sedan har det gått snabbt.

Redan första året hann stallet med 208 starter och det slutade med drygt 4,2 miljoner kronor i insprungna prispengar.

Liljendahl har sedan ökat sina siffror år för år och 2016 kommer summeras som det klart bästa året hittills.

I söndags vann Grant Boko Breeders Crown-finalen på Eskilstuna före stallkamraten Policy of Truth – det inbringade 2,4 miljoner kronor till stallet.

Med knappt två månader kvar av året har stallet kört in 16,7 miljoner kronor – vilket placerar Reijo Liljendahl på plats åtta över Sveriges mest vinstrikaste travtränare.

Det på lite drygt 2,5 år som proffstränare.

”Välorganiserad organisation”

– Det har man naturligtvis inte vågat tro, att man ska kunna slå sig i toppen med de här, på det ganska relativt smala material som vi har och egentligen har haft, säger Reijo Liljendahl till Trav365 och fortsätter:

– Vi har inte den mängden hästar som de flesta andra proffstränare som huserar i toppen, vi får försöka hålla kvalité och jobba hårt med dem vi har. Men som jag alltid säger, det här är ingen enmansshow, det är många bitar som ska falla på plats. Hästskötare, hovslagare, veterinärer, transportörer, allt ska fungera för att man ska få framgång. Personalen får gå hårt när vi jobbar så här, men jobbar man hårt får man framgång.

Du har på väldigt kort tid etablerat dig i toppen av travtränare i Sverige, vad säger du om det?

– Först och främst så vill jag tacka hästägarna som har trott på mig och låtit mig träna deras hästar, sedan ska man inte sticka under stol med att jag har förvaltat de chanser jag fått. Jag har jobbat hårt för framgång och vill man nå framgång måste man ligga i. Vi har förbättrat siffrorna varje år, och när jag började så bestämde jag mig för att det var all in eller ingenting alls, och det visade sig att all in har hjälpt.

Du har själv varit inne lite på det, med hårt arbete, bra hästägare och ett bra team, men vad tror du nyckeln är till dina framgångar?

– Det är att man har en välorganiserad organisation, och sedan har jag trott på det förut att hästarna ska tränas hårt och deras hälsa ska sättas i fokus, att träna sunda och friska hästar så hårt det går och att de ska orka, och det tror jag på fortfarande. Jag tycker vi har fått ett kvitto på att den filosofin är rätt, säger Reijo Liljendahl och fortsätter:

– Sedan är det också så att man måste ha möjligheter att träna på ett önskat sätt, och det var en av sakerna innan jag bestämde mig för att bli tränare att hitta ett bra ställe. Jag var och tittade på Julmyra och möjligheterna som fanns där, och den anläggningen var långt ifrån duglig när jag såg den första gången, men den har utvecklats enormt och jag hoppas den fortsätter hålla den standarden så vi har möjlighet att träna hästar och att hästarna mår bra av den omgivningen.

”Sådan succé man drömt om”

Reijo Liljendahl befinner sig just nu i USA för hästauktion i Harrisburg, och natten till onsdag köpte Reijo Liljendahl bland annat stoet Sweet On You för 120 000 dollar. Från andra sidan Atlanten minns Reijo nu tillbaka på söndagens triumf på Eskilstuna.

– Naturligtvis har hästarna gått bra, flera hästar från stallet, men det var pricken över i:et att det kunde bli sådan succé som man drömt om, men inte vågar tro på riktigt. Bägge hästarna gick jättebra och det löste sig bra för dem.

Efter semifinalerna på Solvalla var du lite missnöjd efter Grant Bokos lopp, trots att han vunnit och tagit sig till final?

– Ja, han har fått riktigt tuffa lopp ett par gånger, både i försöket till Svenskt Trav-Kriterium och nu i semifinalen till Breeders Crown, och det är unga hästar vi pratar om så man vet inte hur de tar det där, men lyckligtvis så har han svarat väldigt bra på de tuffa loppen. Han var lite sämre i Svenskt Trav-Kriterium för att det tuffa loppet från försöket satt i benen på honom, men i söndags kändes han fin hela vägen enligt Ulf Ohlsson och han vann relativt enkelt, säger Reijo Liljendahl.