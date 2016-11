Stängs av – efter sextrakasserier

Kusken ska under flera års tid ha utsatt kvinnliga inom sporten för sexuella trakasserier.

Under flera års tid ska den välkände kusken Jörgen Sjunnesson utsatt flera kvinnliga aktiva inom sporten för sexuella trakasserier via sms och sociala medier. Något som sajten Ingvarsson & Persson avslöjade under torsdagen.

– Eftersom jag kände kusken väl sen tidigare så blev jag inte särskilt förvånad när han skickade ett sms. Det var helt oskyldigt, han frågade då bland annat om hur det stod till med några av mina anhöriga, säger en av de drabbade till sajten.

Svensk Travsport (ST) har varit i kontakt med flera av varandra oberoende källor, som tydliggjort att Sjunnesson under flera års tid skickat olämpliga meddelandet med sexuella anspelningar till kvinnliga aktiva inom sporten.

”Man ska känna sig trygg”

Under fredagen kom beskedet att ST stänger av kusken med omedelbar verkan för olämpligt uppträdande. ST har även hållit telefonförhör med Jörgen Sjunnesson som accepterar avstängningen.

– Jag har i dag pratat med tjejer som blivit utsatta för det här och det är bedrövligt. Man ska känna sig trygg i vår sport och för att vi ska komma tillrätta med det här vill jag verkligen uppmana utsatta personer att polisanmäla eller ta kontakt med mig. Det kan man även göra anonymt. Detta gäller så klart såväl i det här ärendet som om man blivit utsatt för något annat. Men vi behöver anmälningar, inte rykten, säger Lisa Persson, ungdomsansvarig på ST.

”Tar fullt ansvar”

– Sådant här ska inte förekomma i vår sport och Jörgen Sjunnesson är enligt paragraf 38 och 71 i Tävlingsreglementet avstängd för olämpligt uppträdande från och med i dag och under utredningen, säger ST:s generalsekreterare Johan Lindberg.

Under torsdagen valde Jörgen Sjunnesson att träda fram i facktidningen Travronden och be om ursäkt.

– Jag tar fullt ansvar för vad jag gjort och beklagar djupt mitt uppenbart dåliga omdöme. Uppriktigt ber jag alla inblandade om ursäkt och ångrar allt jag har skrivit, säger han till tidningen.

– Jag har och kommer ta professionell hjälp för att försöka reda ut mina problem. Jag vet inte när jag kommer köra lopp nästa gång. Min enda ursäkt är att jag nu insett mina problem och att det är allvar den här gången, fortsätter han.

När utredningen är färdig kommer fallet att tas upp i licenskommittén för bedömning och eventuell straffutmätning, meddelar ST i sitt pressmeddelande.