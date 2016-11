Har satt V75

Stämningen hos Stora Coop Kållered är på topp just nu.

Anledningen: butiken har satt sina andelsspel till V75 tre helger i rad.

Förra veckan fick 37 kunder dela på 372 000 kronor – drygt 10 000 kronor per andel.

I lördags var det dags igen – då 140 kunder fick dela på lite drygt 250 000 kronor.

”Munhugg oss emellan”

– Reaktionerna har varit väldigt bra, kunderna är givetvis väldigt glada och pengarna i butiken tog snabbt slut, säger Hamed Hadipour hos Stora Coop Kållered till Trav365 och fortsätter:

– Vi ligger ju ganska nära Coop Sisjön där den berömde ”Målarn” finns, så det blir lite munhugg oss emellan. De vann ju på V75 för ett tag sedan när deras kunder fick 5 000 kronor per andel, så jag skrev lite kaxigt på Facebook att vi ordnade 10 000 kronor per andel, skrattar Hamed Hadipour.

Så ni tävlar lite mot varandra?

– Ja, men vi har lite samma kunder så går det bra för dem så gör det oss ingenting.

”Svärfar köpte in sig”

Hur såg systemet ut i lördags, när ni spelade in lite drygt 250 000 kronor?

– Från början var jag inne på att spika Angle of Attack, men jag försöker oftast gå emot strömmen så när alla hamnade där så spikade jag Raz Mackenzie istället, samt Knows Nothing. Jag tyckte det var Montdore som var emot Knows Nothing och när det blev skor och brodd så valde jag att spika, då Montdore är bäst barfota. Det var svettigt när Knows Nothing fick dödens, men han var ju bara bäst.

Hur såg du travet i lördags?

– Vi var borta hos mina svärföräldrar så jag såg travet där, svärfar köpte in sig på en andel så det blev ett trevligt besök, vinstgivande för oss bägge två. Nu åt vi honom inte bara ur huset, utan bidrog också, skrattar Hamed Hadipour.

Varför har ni lyckats så bra på era andelsspel senaste tiden?

– Det är inte bara senaste tiden, vi har gått starkt ganska länge nu, men jag lägger ner mycket tid på det här och min fru är trött på alla bloggar, poddar och Twitter, som jag betar av. Jag följer och läser väldigt mycket.