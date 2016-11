Det var i fredags förmiddag som den tragiska olyckan inträffade på Jägersro i Malmö.

Totalt nio hästar var inblandade i olyckan – som slutade med att två hästar fick avlivas och två personer fick föras till sjukhus.

Proffstränaren Tomas Malmqvist var tillsammans med sin personal inblandad i olyckan – men både Tomas själv, hans personal, samt hästar, klarade sig helskinnade.

Nu laddar han om inför onsdagens V86-tävlingar på hemmabanan Jägersro.

”Förstod jag ganska snabbt”

– Vi blev ju aldrig drabbade på det viset, vi klarade oss väldigt bra, säger Tomas Malmqvist till Trav365.

Med lite distans till det hela, hur ser du på det inträffade då?

– Att vi hade en väldig tur, men det förstod jag ganska snabbt.

Det är jackpott på V86 med elva miljoner kronor till en ensam vinnare, Tomas Malmqvist har två hästar till start. En är betrodd, och en är en riktig skräll.

– Bägge kan vinna, säger Tomas Malmqvist.

Först ut i Malmqvists duo är 3 Glider Slider (V86-1).

– Han håller toppform för dagen, han hade ingen tur senast när han drogs bakåt i sista sväng av en konkurrent som var sämre, men han spurtade sedan jättebra. Han är inte att lita på och det är viss galopprisk från start, men sköter han sig så vinner han lopp när som helst.

Redan den här gången?

– Det är så klart min förhoppning.

Vad säger du om 15 To Be Or Not To Be (V86-7)?

– Han gick kalasbra senast och känns toppenfin. Nu har han fått ruttet utgångsläge och jag har svårt att värdera chansen, men hästen är bra och han känns fin i träning – det ska bara lösa sig lite.

Några ändringar?

– Vi kommer eventuellt att testa en jänkarvagn i värmningen och fungerar han med den så kan det bli så i loppet, det blir i så fall första gången, säger Tomas Malmqvist.