Blir stjärnhästens nye tränare: ’Kan bekräfta’

Ägarna flyttade Gareth Boko från Per Lennartsson.

Förra onsdagen slutade Gareth Boko trea på V86. Det blev den sista starten med Per Lennartsson som tränare och kusk på stjärnhästen.

Dagen efter meddelade Henna Salonen Invest AB, med storhästägaren Darko Stankovic att man flyttar alla 15 hästar från Lennartsson.

– Det är ingen konstigt i det här. Hästarna ska gå till vintervila och tränas upp, och då väljer jag att göra så här. Per Lennartsson har redan så pass mycket hästar och vi vill ge dem all energi. Tanken är de ska tillbaka till Per sen, förutom Electric Light som ska till Untersteiner, sa Stankovic till Trav365 då.

Per Lennartsson var dock av en annan uppfattning.

– Det handlar väl om att ägarna inte är helt nöjda med resultaten, men det är alltid svårt att följa upp en bra tvåårssäsong även om jag tycker att Gareth Boko har gjort det bra. Det är inte aktuellt att hästarna ska tillbaka som det ser ut just nu, det passar sig inte helt enkelt, sa Per Lennartsson till Travronden.

”Har flyttat till oss”

Under tisdagskvällen bekräftas det dock vem som blir ny tränare för treårige Gareth Boko. Det blir Jägersro-tränaren Conrad Lugauer.

”Yes, vi kan bekräfta idag att Gareth Boko har flyttat till oss, första intrycket var såklart jättebra!”, skriver han på Twitter.

Han hintar även om att det kan bli en start i den nya regin innan vintervila.

”Kan bli en start till i år innan vila”.

Ännu så länge står Eskilstunas Kai K Luomala kvar som tränare på hästen på Svensk Travsports hemsida.