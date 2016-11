in 1,5 miljoner kr

Han spelade in 1,5 miljoner kronor till 20 lyckliga kunder – överlägset mest i landet.

Dennis Olofsson hos Café Brasco i Stockholm fick fullträff på V86 under onsdagskvällen.

Det blev en svårfunnen V86-rad från Solvalla och Åby under onsdagskvällen.

Skrällarna duggade tätt och endast åtta av totalt 578 659 inlämnade system överlevde alla åtta loppen.

Två av de åtta vinnande systemen tillhör Café Brasco och andelstorget.se

Butiksägaren Dennis Olofsson tog med hjälp av den kände spelprofilen Jan ”Timo” Timonen hem storvinsten.

Nu får 20 lyckliga kunder dela på pengarna – lite drygt 76 000 per andel.

Trodde mycket på jätteskrällen

– I dag mår vi jättebra, säger Dennis Olofsson hos Café Brasco till Trav365 och fortsätter:

– Vi satsar väldigt hårt på det här med andelar på nätet, vi lägger ner extremt mycket tid på det så det är jättekul att det ger utdelning.

V86 Tillsammans hade premiär förra onsdagen, då spelade Café Brasco via andelstorget.se in 750 000 kronor, och igår small det alltså till igen. Nu har de spelat in lite drygt 2,2 miljoner kronor – på två veckor.

– Vi tror att framtiden finns där, att människor runt om i landet enkelt ska kunna ta del av världens roligaste, andelar till V86 och V75. Vissa har ju inte ens möjlighet att ta sig till någon spelbutik, och det finns också många duktiga tippare som inte når ut. Det här med Tillsammans-sajten är ett väldigt bra verktyg och vi satsar som sagt hårt på det.

Vad lade grunden till succén under onsdagskvällen?

– Grunden var att jag trodde mycket på 5 My Gliding Angel i den första V86-avdelningen, som vann till drygt 40 gånger pengarna som spelad till två procent. Nu hade den visserligen lite tur i loppet, men jag misstänkte att den skulle kunna komma att få utnyttja open stretch och precis så blev det, säger Dennis Olofsson och fortsätter:

– Sedan spikade jag Tjacko Zaz och Furious Francis och hoppades att det skulle smälla i de övriga loppen, och det var precis vad det gjorde.

Många reaktioner

Det var Dennis Olofsson som gjorde systemet, men med god hjälp av spelprofilen Jan ”Timo” Timonen.

– Han är en god vän till mig och vi brukar göra så han och jag, att Timos och mina idéer lägger grunden, och sedan gör jag den sista touchen. Vi hade faktiskt med Thengill i V86-7 som såg väldigt segerfarlig ut i sista sväng och med den hade det gett ännu mer, men vi är så klart supernöjda och superglada ändå, skrattar Dennis Olofsson.

Vad har du fått för reaktioner?

– Det började redan igår precis när de gått i mål efter V86-8, och i vår lagchatt så var det många som skrev och gratulerade och tackade, och någon skrev att vi hade räddat deras jul. Jag har också fått en hel del sms och även från folk som inte var med och vann och sådant tycker jag är väldigt roligt och positivt, att man gläds med varandra.

Just Tillsammans-sajten har hyllats stort, varför tror du det är så?

– Just att du kan spela ihop med andra, och på så vis öka dina möjligheter till att vara med i ett slagkraftigt system. Du behöver inte lägga så mycket för att ha chans att vinna de större pengarna, och personligen tycker jag det är överlägset – framför allt för ett sådant svårt spel som V86, säger Dennis Olofsson.