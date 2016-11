Succétipparnas drag – i jakten på 43 milj

De har spelat in över 16 miljoner kronor på trav i år och tagit hem två av årets högsta V75-vinster.

Solvalla dukar upp till travfest modell större på lördag.

På menyn: finaler på V75 kryddat med jackpott där en ensam vinnare kan ta hem 43 miljoner kronor. I så fall tidernas fjärde största vinst på spelformen.

Två som vet hur det är att vinna miljoner på V75, när det avgörs på Solvalla är Magnus Kvist, 46, på Grändens Spel & Tobak i Linköping och Hasse Fornbrant, 51, på Kumla Spel o Tobak.

”Idiotförklarade mig”

28 maj i år spelade de in 4,4 miljoner respektive 5,3 miljoner kronor på sina andelsstips som totalt 139 kunder fick dela på.

– Det var verkligen fest då, och är det fortfarande, det är jättemånga som har hakat på våra andelsspel. Vi såg vartåt det barkade när vi fick in skrällen i andra avdelningen (8 Topgear) och sedan trillade hästarna in en efter en. Det var enormt, minns Magnus Kvist på Grändens Spel & Tobak som gjorde andelsspelen tillsammans med kollegan Simon Wannes, där 64 kunder fick dela på 4,4 miljoner.

– Jag minns att jag spikade Verbeecks häst (Bird Parker) i sista avdelningen. Ett antal kunder idiotförklarade mig då. När jag förstod i sista sväng att han skulle vinna var det riktigt gött, säger Hasse Fornbrant, på Kumla Spel o Tobak som gjorde 5,3 miljonerstipset som 75 kunder fick dela på.

”Spurtar enormt”

Totalt har butikerna spelat in över 16 miljoner kronor på sina travtips under året och inför lördagen är de eniga, både vad det gäller bästa spiken och bästa draget som kan ge miljoner. Det handlar om On Track Piraten och Juvels Boy.

– Bästa spiken är 1 On Track Piraten (V75-6). Vi tror att han svarar upp ledningen mot Explosive de Vie. Sedan är det hästen att slå, säger Magnus Kvist.

– Det är spets och slut för On Track Piraten. Så enkelt tror jag det är. Sen kanske det inte är den roligaste spiken, men den bästa, säger Hasse Fornbrant.

Båda två är inne på att två-procentaren, 11 Juvels Boy med Michael Larsson i sulkyn i den sista V75-avdelningen, är hästen som kan fixa miljonerna.

– Det kommer bli högt tempo där 3 Thaiger Explosive och 6 Victor A.U. är snabba ut. Juvels Boy skulle ha vunnit senast om han inte snubblade med 250 meter kvar till mål. Det vore roligt om han får revansch nu, säger Magnus.

– Hästen är jättebra och spurtar enormt, det är den enkla motiveringen, säger Hasse., den här hästen är bra. 2 procent just nu på V75