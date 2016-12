Galoppkaoset som knockade spelarna

V75-inledningen blev kaotisk på Jägersro.

Flera omstarter gjorde att många hästar varvade upp – rejält.

Det slutade i galoppkaos när loppet väl gick i väg.

Förhandsfavoriterna Mellby Drake och To Be Or Not To Be galopperade hejdlöst direkt i inledningen.

Kabal försvann, Cobbys Starlord galopperade och så även New Moon Pellini

– Var det någon som gick felfritt? Vad hände egentligen, säger Micke Nybrink.

Storskräll vann

I stället var det superskrällen Flo rida Sea som vann.

Vinnaroddset: över 34 gånger pengarna.

Endast 41 000 system överlevde stjärnsmällen.

– Det blev riktigt stökigt lopp, säger spelexperten Kristian Huselius.

Galen inledning – på V75

Direkt efter galoppkaoset var det återigen dags för en riktig superskräll.

Med betoning på superskräll.

Bonnies Celebrity var spelad till 0 procent på V75-spelet och vann med minsta möjliga marginal gentemot favoriten Bullseye Pellini som gjorde ett superlopp utvändigt om ledaren.

– Christoffer körde ett fantastiskt lopp, det var helt jävla underbart, säger Carl-Otto Göransson.

Utgångsvärdet efter V75-1 var 508 kronor. Värdet efter V75-2, rekordhöga 38 576 kronor.