”Det är det största man varit med om”

I lördags inträffade något historiskt på V75.

Ett vinnande system med 7 rätt prickade även in rätt Boost-nummer.

Vinsten: 2 825 440 kronor.

Bakom vinsten står en 28-årig kille från Mellansverige, hans pappa, och hans morfar.

Vinnarna vill vara anonyma – men berättar för Trav365 om den galna lördagen.

”Det största som har hänt”

7 rätt betalade 233 214 kronor på V75 från Jägersro i lördags, men då vinnarna även prickade in rätt Boost-nummer så fick de tio gånger vinsten. Totalt kan de nu hämta ut drygt 2,8 miljoner kronor.

– Det är helt sjukt, helt sjukt, man har inte smällt det ännu och det kommer nog ta ett tag innan man har gjort det. Det här är det största som har hänt efter att man fick barn, säger en av vinnarna, en 28-årig kille från Mellansverige, till Trav365.

28-åringen berättar hur han, hans pappa, och hans morfar spelar V75 för 100 kronor var varje lördag.

– Den här veckan var det min tur att göra systemet, och jag satt på fredagskvällen och gick igenom omgången när min fru och barnen hade somnat, berättar han.

Hur lade du upp systemet?

– Jag spikade Coin Perdu och Tjacko Zaz som bägge kördes av toppkusken Erik Adielsson, och jätteskrällarna i V75-1 och V75-2, som styrde upp allting, tog jag med på kuskarna Erik Adielsson och Christoffer Eriksson. De kuskarna brukar ju kunna leverera, oavsett vad de kör för hästar.

”Morfar är hård”

Hur reagerade du när vinsten var ett faktum?

– Jag satt och tjoade och tjimmade och trodde ju först att vi vunnit runt 75 000 kronor var, och det var hur nice som helst och det största man vunnit. Sedan loggade jag in på mitt ATG-konto för jag ville se att pengarna hade trillat in, och då såg jag att det lös grönt överallt och att vi hade prickat in rätt Boost-nummer, berättar vinnaren och fortsätter:

– Det var lite fler nollor på summan än vad man trodde, och om jag skuttade och skrek innan, så kan jag garantera att jag skuttade och skrek ännu mer efter.

Hur kom det sig att ni spelar Boost?

– Det är morfar som är ganska hård med att vi ska spela med Boost, jag har sagt att det inte är någon idé och att det är Lotto, men morfar står på sig och det lönade sig ju nu, milt sagt. Morfar är den mest travkunniga av oss och jag tror han är stolt nu, han berättar det här för sina gubbar.

”Nu är man helt skuldfri”

Har du funderat något kring vad du ska göra för vinsten?

– Nu är man ju helt skuldfri, och sedan är väl målet att bygga hus, spara lite och se vart man vill bygga huset någonstans. Det gäller att spendera pengarna rätt, nu när man har fått en nystart. Morfar fortsätter nog spela på trav och farsan vet jag inte riktigt, han vet nog inte själv, för han är nog fortfarande bakom flötet och har inte riktigt förstått det än, säger vinnaren och avslutar:

– Det går inte riktigt att smälta det här, pengarna kom in på kontot i dag men det går inte att förstå ändå, det kommer nog ta ett tag innan det sätter sig. Jag var inne till banken i dag och skulle flytta över lite pengar, de bara tittade på mig och det var en lite udda känsla kan man säga, det är man inte riktigt van vid.