Snacka om förändring.

Kvällens V86:a såg på förhand ut att bli en ”V76:a” då superhästen Nuncio skulle ut och lufta sig inför ett kommande Frankrike-äventyr.

Så blir det inte.

Under tisdagen ströks hästen för sjukdom.

Det innebär att alla som tänkt spika Nuncio på sin V86-kupong (nästan alla) får tänka om.

– Det var svårt innan, nu är det ännu jävligare, säger spelaren Hugo Acuna som dragit in miljoner efter miljoner på V86.

”Får bara inte vinna i kväll”

De som lämnat in sina V86-spel tidigt, utan att sätta ut reserver, får in 7 Claes Boko i förstahand, då hästen tvåa på turordningen, efter Nuncio, Knows Nothing, också är struken.

– Claes Boko får bara inte vinna i kväll, säger Acuna med ett skratt.

Hur tycker du omgången ser ut i övrigt, om man bortser från V86-2?

– Det kan hända vad som helst, många lopp är öppna. Vi har bland annat ett lopp med tvååringar, där vet man aldrig hur det slutar. Det kommer bli jättepengar, flera miljoner på åtta rätt. Det här kan vara årets svåraste V86:a.

Har du något drag i omgången som du kan bjuda läsarna på?

– Jag har jagat en häst länge, jag tror det är dags nu. Det är 9 Antonio Trot i V86-8. Honom har jag förlorat pengar på tidigare, men nu är det revanschläge. Han har matchat bättre hästar än så här tidigare och i kväll kör Björn Goop. Det ser bra ut!