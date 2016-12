Vann 43 milj: ”Det blir ingen normal vecka”

I lördags blev V75 en svårlöst gåta för spelarna. När spelet summerades var det bara ett system i landet som lyckades få in alla sju rätt. Belöningen: 42,8 miljoner kronor och tidernas femte största V75-vinst i Sverige.

Systemet lämnades in på nätet och kostade 840 kronor och innehöll två spikar, 4 Come Back i V75-5 och 11 Fossens Bonus i V75-7. Dessutom lyckades man få in jätteskrällarna, som bara var spelade på en procent vardera: 14 Finnskogs Fokus i V75-2 och 7 Baron Gift i V75-4.

Vinnarna på systemet: ett kompisgäng och grannar på sju personer från mellan-Sverige, i åldrarna 35 till 45 år, som lämnat in sitt spel via sitt lag på ATG Tillsammans. Till omgången valde ytterligare två personer köpa in sig på systemet.

Totalt delar alltså nio personer på totalt 43 miljoner kronor, 4,8 miljoner kronor vardera.

”Ny känsla i kroppen”

En kort stund efter vinsten i lördags fick Trav365 en pratstund med lagledaren, Patrik Olsson, som inte hade följt loppen, utan fick beskedet av sin fru som ringde när han satt i bilen på väg hem från en innebandyturnering.

– När hon ringde hade hon en ton, som jag bara känner igen från när jag friade till henne. Hon var överlycklig och när hon framförde meddelandet så tappade jag konceptet. Det blev darr på gasfoten och jag sjönk ner till 30 kilometer i timmen. Det gick inte att köra, sa lagledaren i lördags till Trav365.

– Tiden stannade, jag började gråta. Jag var tvungen att stanna vid en mack och ta in vad som hade hänt, säger han i ett pressmeddelande från ATG.

Under måndagen fick Trav365 en ny pratstund med lagledaren. När Trav365 pratar med honom är han trött, men givetvis glad.

– Jag är lite sliten, det var mycket darr på pedalen i lördags, i går och i dag. Det här blir ingen normal vecka, säger Patrik och fortsätter:

– Vinsten är insmält och klar, men det kommer vågor: ”Visst sjutton, det där hände ju”. Då kommer det ett lyckorus en gång till, det är så tacksamt. Det är en ny känsla i kroppen som man inte känner igen och det är skitroligt att få vara med om det.

Åt salta pinnar

Hur såg lördagskvällen ut för er?

– Vi samlades, sex av sju av oss vänner hemma hos ”Geniet” som gjorde systemet. Några är vinintresserade i gänget så vi hade lite på lager och en del på kylning. Det blev bartömning på champagne in på småtimmarna. Vi släppte allt vi hade och hade mat på bordet, och sa att vi skulle äta senare. Det blev bubbel och salta pinnar i stället.

Med lite distans, hur är känslan nu?

– Det är omvälvande. Det har varit mycket snack med folk som gratulerat och sagt lycka till och folk tycker det är coolt att vinsten slår ner hos just oss just nu. Vi kan säga så här: det var trögare att somna i går (läs; söndag) än vad det var under lördagen. Jag har nog fått någon årsring till, men de syns väl bara på insidan. Framförallt har släkten ringt och dubbelkollat om det verkligen är sant. Det är svårt att ta in och greppa.

När vi pratade i lördags så sa du att ni skulle ha en ”bolagsstämma”. Vad kom ni fram till?

– Ha ha, vi kom inte fram till något vettigt men man börjar ju fantisera om grejer och vad man kan hitta på. En gemensam nämnare blev resor. Någon vill ha en stuga mitt i skidbacken under vecka åtta medan någon av oss vill resa i business-klass med familjen till New York. Sedan kommer ju många titta över lånen på husen, då sex av sju bor på samma gata.

Firade med tapas

Patrik berättar att firandet fortsatte även under söndagen. Några av vinnarna vaggade av och an på gatan där de bor. Och det firades med en liten udda kombination av mat dagen efter 43-miljonersvinsten.

– Vi körde tapas på sushi, smörgåstårta, revbensspjäll och pannkakor. Så det var plockbord när folk kom och grattade.

Patrik berättar att gänget gillar hästar. Några är dessutom hästägare och en del funderar över att bli det efter jättevinsten.

– Vi gillar ju både sport, spel och spänning. Vi gillar hästar och råkar dessutom ha talang för spelet också. Men den gemensamma nämnaren är passionen till sporten.

Köpte osedd rad

Ytterligare två personer var med på vinsten som Tillsammans-gänget drog hem. De valde att köpa in sig på en varsin andel för under hundralappen och belönas också med 4,8 miljoner kronor. De har varit i kontakt med vinstgänget.

– En av dem skrev en liten rad att hen varit med i andra lag men tyckte att de lagen var för stora. De köpte en osedd rad, men jag misstänker att de kollade vår historik och hur vi brukar jobba. De har inte varit med tidigare och det var ju verkligen bra bollsinne att hoppa på nu, säger Patrik.

Han som gjorde systemet åt gänget i lördags kallar Patrik för ”Geniet”.

– Han är den som får den största äran men vi brukar säga det att de största framgångarna når man om man struntar i vem som får äran. Han är sån som struntar i om han får äran och väldigt ödmjuk. Att han gjorde systemet den här gången var en ren slump.

Efter vinsten på 43 miljoner kommer kompisgänget fortsätta att fira. På lördag bär det av till restaurang där hela gänget ska samlas.

– Vi har kirrat barnvakt så vi ska fira genom att slippa laga mat. Och fortsätta med bubbelprovning. Man brukar ju säga att delad glädje är dubbel glädje. Och det är väldigt sant. Det är en gemensam eufori, avslutar Patrik Olsson, en av nio som tog hem 42,8 miljoner kronor i lördags.