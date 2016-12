Sportbladets V4-tips

V4-1, 2 140 meter

1 Kakan Gertorp – Svanstedt R 0 4 5 7 4 17,3

2 Caxie Royale – Lindahl K 7 6 0 k 3 19,9

3 Mauzac Ribb – Linderoth M Å 4 5 1 0 d 17,5

4 Caloy – Eklundh A 5 2 d 0 d 16,7

5 Miss Jäger A.C. – Svanstedt A 0 0 0 5 2 17,4

6 Wild Card – Söderkvist S k k k 4 3 18,5

7 King of Blaze – Asklund M 4 0 3 7 0 18,6

2 160:

8 Appy Li – Jepson C J d 3 0 3 6 15,8

9 Quite a Turbo – Andersson M J 2 2 1 6 6 16,6

10 Diddlina – Punkari L 6 4 2 1 2 18,2

11 Scarlet O’Saari – Sundgren J L 7 6 0 3 5 16,7

12 Symphonic Lincoln – Johansson H 4 4 3 4 3 16,2

13 Alfas Francais – Dalborg T 2 5 8 0 2 17,9

14 Skyhigh – Benzon N 0 5 2 5 7 16,3

15 San Montreal – Nilsson J A 3 1 3 4 3 16,8

Rankning: 10–15–6–9–12–4–8–3–1–13–11–5–14–2–7.

Kommentar: Diddlina har visat bra form och kan runda alla.

V4-2, LD-1, 1 640 meter auto

1 Borups Othello – Svanstedt A 6 7 4 4 3 15,6a

2 Tritolina F. – Lundkvist J-E 3 d 3 3 0 16,5a

3 She’s a Freak – Hollsten H k 7 5 4 8 17,5a

4 Precious Glider – Andersson M J 5 5 4 1 2 17,2

5 La Viva – Persson G H 5 0 k 4 0 16,4a

6 All of Marke – Sundgren J L 3 1 8 3 0 16,0a

7 Hornbäckens Lina – Svanstedt R 3 0 d 0 0 17,9a

8 Dior Silvåkra – Pettersson P 4 2 0 6 1 15,5a

9 Cape Farewell – Söderkvist S 0 3 0 5 0 16,8a

10 Voodoo Chile – Johansson H E d 5 0 1 3 15,5a

11 Sjögerås Finess – Karlsson P 5 3 7 2 7 16,8a

12 GlobalShowbusiness – Punkari L d 0 0 2 5 16,0a

Rankning: 4–1–8–10–6–2–3–5–12–11–9–7.

Kommentar: Precious Glider har hittat stilen. Leder runt om?

V4-3, LD-2, 2 140 meter

1 Street Glider – Svanstedt R 0 6 1 4 3 16,0

2 Borga Gamble – Benzon N 0 2 3 4 0 17,2

3 Cotton Club – Andersson M J 3 4 2 6 4 14,9

4 Zack de Castella – Eklundh A 5 6 5 5 1 16,4

2 160:

5 Wirano Chip – Stenquist N 5 0 3 2 2 14,2

6 Quippini – Smith J 2 2 4 0 6 14,7

7 Opus Ribb – Söderkvist S 5 5 3 7 d 14,8

8 Global Oxygen – Pettersson R 6 8 0 7 0 14,3

9 Bellman Gothia – Gustafsson E 0 4 0 0 0 14,9

10 His Pano – Karlsson P 0 4 3 0 6 15,2

11 Smashing July – Sundgren J L 0 0 5 6 4 15,1

12 Belimo – Jepson C J 0 0 0 2 3 15,6

13 Chippen Ås – Dalborg T 0 7 5 6 d 14,7

14 Mon Amie – Svanstedt A 0 5 8 0 0 14,7

Rankning: 1–4–5–3–7–12–13–2–6–10–8–14–11–9.

Kommentar: Street Glider har form och läge för att kunna leda runt om. Rickard Svanstedt har också toppform på stallet.

V4-4, Trio, 1 640 meter auto

1 Come and Kick – Jepson C J 6 0 2 3 0 13,9a

2 Tempest – Törnqvist M 0 4 0 0 4 17,4a

3 D.D.Dajm – Andersson M J 7 2 4 5 2 17,7a

4 Red Pond Peak – Pettersson R 2 3 0 5 3 16,5a

5 Chartbooker – Svanstedt R d 3 2 7 5 16,9

6 Flash Star – Partanen J 0 1 0 5 7 17,3a

7 Fidde Loss – Ljunghager K 5 0 2 d 3 16,5a

8 Mellby Easy Going – Dalborg T 3 5 1 d 0 16,3a

9 Målaresven – Eklundh A 0 6 0 4 2 16,8

10 Doubleoseven Häss – Sedström A 3 4 4 5 4 15,4a

11 Enjoy the Life – Karlsson P k k 4 3 1 15,3a

12 Josef Palema – Söderkvist S 7 0 3 7 7 16,5a

Rankning: 11–8–5–1–3–4–6–7–9–10–12–2.

Kommentar: Enjoy the Life vann enkelt senast efter uppehåll.

V4-FÖRSLAGET

V4-1: 10–15–6–9–12–4–8 (3–1).

V4-2: 4–1–8–10 (6–2).

V4-3: 1 Street Glider (4–5).

V4-4: 11–8–5–1–3 (4–6).

140 rader/280 kronor.

LUNCH DUBBEL

LD-1: 4–1–8–10.

LD-2: 1 Street Glider.

4 rader.

TRIO

Trio, etta: 11 Enjoy the Life.

Tvåa: Alla.

Trea: Alla.

132 kombinationer.