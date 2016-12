Listan: Så har spelare vunnit rekordvinster

1. 67 312 633 kronor, 27 februari 2010, Axevalla

Mannen som är i 30-års åldern vann den största vinsten någonsin på trav i fjol. Han skapade rubriker då han vann den otroliga summan 67 miljoner kronor. Efter vinsten trädde mannen fram och chattade med Aftonbladets läsare.

– Jag lever inte speciellt annorlunda. Jag lever inte annorlunda ännu i alla fall. Jag har inte hunnit så mycket ännu, jag har beställt en bil men inte fått den än. Jag ska dra iväg på en resa med 20 kompisar en vecka efter Elitloppet, berättade han i chatten.

Systemet kostade över 1 000 kronor att lämna in och innehöll en spik, elva-oddsaren Zerba G. i V75-4. Vinnarens spik kördes till seger av kusken Tony Wallin som var en stor anledning till miljonsuccén

Som tack för hjälpen bjöd mannen V75-kusken Tony Wallin och hans familj på en lyxresa till Aruba.

2. 56 347 408 kronor, 14 januari 2012, Åby

Christer Eriksson spelade in årets hittills största vinst och den näst största i V75:s historia vid V75-tävlingarna på Åby i mitten av januari.

Christer och hans vänner hade gjort ett system tillsammans som de lämnat in hos ATG-ombudet Kulladal Tobak i Malmö. Christer var dock hjärnan bakom systemet och den som tagit ut hästarna.

Det vinnande systemet kostade 400 kr och innehöll två stycken spikar, men systemet var en del av ett större system.

Dagen efter vinsten gick Christer ut i tidningar och tv och berättade att att han och vännerna hade vunnit.

– Det är det här det här det handlar om, att bli ensam. Jag har hållit på med det här jättelänge , haft spelbutik och spelat jättehårt. Det spelar ingen roll om man vinner 10, 20 eller 30 miljoner. Man ska bli ensam, och det har jag blivit nu, sa han i TV4.

Vinsten firade han ute på flera Stockholmskrogar och även i Köpenhamn.

– Jag har aldrig druckit så mycket champagne i hela mitt liv, sa han.

Bara några dagar efter att de vunnit miljonerna stack Christer till Thailand för semester i värmen.

3. 47 360 999 kronor, 7 juli 2007, Halmstad

När mannen i Hallunda vann 47 miljoner 2007 var det den största vinsten någonsin på trav. Systemet kostade över 1 000 kronor och innehöll tre spikar.

Mannen hade spelat hos spelbutiken Direkten i Hallunda och butiksägaren Raymond Saliba berättade om mannen och hans miljonvinst efteråt. Trots miljonerna har mannen fortsatt att jobba på som vanligt och spelar även på trav.

4. 45 285 093 kronor, 24 juni 2007, Kalmar

Norrlandskvinnan, som hon kallas, blev ensam med alla rätt vid V75-tävlingarna på Kalmar. Hon komponerade ett system som fick landets experter att klia sig i huvudet och kalla det för ett ”toksystem”. Norrlandskvinnan ska ha chansat när hon tog ut sina hästar. Bland annat inledde hon sitt system med att spika två hästar, en 58-oddsare och en 16-oddsare.

Efter vinsten har kvinnan valt att hålla låg profil, men har bland annat valt att investera lite av vinstpengarna i travhästar.

5. 43 058 556 kronor, 10 december 2016, Färjestad.

Kompisgänget från Östergötland hade, som vanligt, lämnat in V75:a till omgången i Karlstad. De lämnade in systemet på ATG:s sajt ”Tillsammans”, där två helt okända personer också köpte in sig på systemet var en knapp hundring var.

När de sju loppen hade körts på Färjestadstravet fanns det bara ett system kvar med alla rätt. Det för 840 kronor som de sju kompisarna och de två, för dem, helt okända persornas.

Vinsten: 43 miljoner kronor.

Lagledaren på Tillsammans-sajten, Patrik Olsson, kommenterade känslan så här:

– Min fru ringde och berättade för mig när jag satt i bilen, då tappade jag konceptet helt.

– När hon ringde hade hon en ton, som jag bara känner igen från när jag friade till henne. Hon var överlycklig och när hon framförde meddelandet så tappade jag konceptet. Det blev darr på gasfoten och jag sjönk ner till 30 kilometer i timmen. Det gick inte att köra.

Delar av vinstgänget gick senare ut i TV4 och berättade om känslorna.

En av de två okända personerna har gett sig till känna för ATG och uttalat sin glädje. Den nionde personen har inte gått att nå.

